輕鬆備戰測考│女兒拖延症嚴重 專家教媽媽用1招有效改善問題

日前內地有位爸爸看到兒子不想做功課，態度表現消極，令爸爸感到非常憤怒，右手狠狠拍在枱上致尾指關節骨折，需入院治療。其實，的確有不少家長指其子女患有「拖延症」，不時需要「三催四請」才完成功課或者溫習，令家長感到「勞氣」，繼上集育兒及升學專家Ken Sir為大家拆解如何處理子女經常要人陪做功課，今今集，Ken Sir會針對子女拖延症的問題，教家長應對方法。



小朋友不時將三句說話掛在嘴邊，「唔知」、「唔記得」、「唔會」，所以家長想了解小朋友在學校的生活，最好就用一些旁敲側擊的方法，例如你看到他面部表情的時候，可以描述一下，「你好像很開心！你有沒有什麼想跟我分享？」又或者「是否學校發生了什麼事情，可以講給跟媽媽聽嗎？」用這些方法去問小朋友，較能得到小朋友回應，效果更理想。同時作為家長，也要多讓小朋友知道平時的工作生活？小朋友最喜歡八卦爸爸媽媽上班時做些什麼，所以我們不妨可以用這些主題切入溝通。

做功課拖延，經常要家長三催四請才肯做功課。Ken Sir指其實小朋友可能不單是做功課時需要家長三催四請，可能你叫他開電視、洗澡、睡覺我也需要家長三催四請，只不過因為做功課的時間緊迫，就特別察覺問題存在。有時我們都要思考一下在小朋友的角度裏，我見到很多父母也好像小朋友正在玩的時候，突然看到五點，就立即叫小朋友過來做功課，小朋友的肉體坐在位置上，但靈魂依然出竅，小朋友怎麼能夠在那麼短的時間集中精神做功課呢。

Ken Sir建議是可以用小朋友喜歡的歌曲來當一個計時器，「我個女就揀咗呢首歌嗰首歌剛剛播完差不多播完的時候就會埋位做功課一首歌的時間可能有3分幾4分鐘這就是他的緩衝期他可以慢慢收拾心情準備刨鉛筆，然後就坐定定開始準備功夫教學嘅方法。