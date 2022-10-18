輕鬆備戰測考｜小學中文科5個常見失分位　專家分享溫習秘訣

開學不久，莘莘學子除了要應付第一次默書之外， 10月底至11月初就要面對第一次小學的測驗。對於初小中文科來說，學生有甚麼温習內容可預先準備、有哪些失分陷阱可以避免呢？今日我會運用溫習五大攻略，令學生不再害怕面對中文測驗和測驗。

編按：本文作者為大眾教室中文科主任 Miss Janette Tsang



温習攻略一：小一首測會讀卷

初小第一次測驗時，學校老師多以讀卷形式進行評核，對於善於聆聽的學生是有優勢。學生在聆聽老師閱讀題目時，可以用鉛筆圈出/劃下一些重要的關鍵字，例如：「誰」、「怎樣」、「哪一項不是」、「為甚麼」… 以便在篇章因應某個關鍵詞，找出合適的答案。

温習攻略二：閱讀理解（配詞完句）有妙法

閱讀理解中，從篇章裏找出合適的詞語填在橫線上這類配詞完句題，如果初小學生未能掌握答題小技巧，的確非常容易失分。如果填充橫線前出現「非常、十分、格外」這種程度副詞，填充答案必定跟形容詞有關。

（大眾教室提供）

例句「妹妹得到期待已久的聖誕禮物，感到十分________。」這句句子必須是填寫與表達快樂有關的形容詞（高興、歡欣、雀躍亦可，視乎篇章出現的詞語）。

温習攻略三：小心辨別標點符號

初小中文科，除了熟讀句號（。）、逗號（，）、問號（？）及感嘆號（！），冒號（：）及引號（「」）亦要懂得運用及使用。 學生經常失分的地方為「說話句置後式」，常與「說話句置前式」混淆。

「說話句置前式」

我對媽媽說：「這件蛋糕真美味呀！」

「說話句置後式」

「這件蛋糕真美味呀！」我對媽媽說。

由此可見，「說話句置後式」是不需要加入冒號（：）的，句末亦只需要加入句號（。）

温習攻略四：拆解重組句子有方法。

初小中文科測驗，句式多以四要素為主，學生必須正確掌握四要素的正確排序，並在適當的地方加入標點符號：時間+，+人物+地點+行為+。

（大眾教室提供）

另外，「形容詞+的 」這些組合詞語，必須配合名詞，例如：大樹上的葉子、溫柔的哥哥、悅耳的兒歌。

温習攻略五：每次溫習都必須書寫，減低錯別字發生的機會

平日溫習時，學生盡可能以書寫取代口述答案的方式，因為錯別字於初小測驗時失分比重尤其嚴重。此外，學生可以運用拆解部件/部首，複檢自己是否寫錯形近詞，例如：「氵」跟水有關，「冫」跟寒冷、冰凍有關；「礻」跟祭祀有關，「衤」跟衣服有關，了解每個部件所代表的意思，這樣就不會錯用部首了。

所謂溫習大法，最重要的是學生切忌「臨急抱佛腳」，只要每天溫習15至30分鐘，先從語基知識、再到課本詞語的考試內容逐步温習，由淺入深，最後配合一至兩份模擬試卷，以作檢核自己溫習內容，相信學生溫習時必能事半功倍。

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