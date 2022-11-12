靚媽穿比堅尼妊娠紋盡露　網民罵「很醜」　她不羞愧更高EQ地回應

雖然女生天生有着偉大的生育能力，但生育對女生來說也是一種犧牲，畢竟在生產過程中除了要面臨極大的風險，一個產程過後，女生的身體也會變得虛弱且肚皮還會被寶寶擠鬆甚至出現妊娠紋，身材不再緊實。



尤其像是妊娠紋，經常會被認為是醜陋的象徵，甚至連很多女生本身也覺得展露於人前真的很羞恥。比如早前就有一名小有名氣的外國女性網紅 Briannas 在分享了自己的比堅尼照後，卻遭到酸民攻擊，表示這些有妊娠紋的比堅尼照真的很醜，更反問她是否認為別人會喜歡看這些？不僅如此，這些酸民還指責她日後不該穿比堅尼以及拍攝照片。

即睇網紅Briannas在IG分享的相片：（按圖了解）

+ 11

不過，雖然自己因為發這類的照片而遭到酸民攻擊，但這並沒有給她帶來打擊，反而還高 EQ 地回應了對方。她反問酸民為甚麼要去歧視一個女生最天然的樣子，並且還把歧視女性身體看得如此的理所當然？另外她也表示，為甚麼這些酸民要用自己的定義去規限女性，還要告訴一名女性她該穿甚麼，或者不該穿甚麼？

這名女網紅還表示，她之所以想發比堅尼照，毫無保留地展露妊娠紋是要告訴所有有同樣問題的女生，她們是正常的，並且也有過着正常生活的權利。對此，不少人看完後都紛紛贊成這名網紅說的話，認為她的勇氣和正能量傳給了很多不能接受妊娠紋的新手媽媽們。

無論你身上是有妊娠紋也好，肥胖紋或脂肪等等都不要太焦慮。只有接受了自己，生活才會過得美好。

【延伸閱讀，更多為母心聲】

湊仔湊到崩潰不只你一個？ 新手媽媽繪育兒經歷漫畫幕幕超有共鳴

+ 18

4點半起床餵奶 媽媽補眠爸爸接力 夫妻記錄照顧初生BB一天多累

+ 31

【本文獲「Goody25」授權轉載。】