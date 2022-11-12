孩子以西遊記角色為喻寫作「我的家」　爆笑描述老師直接給100分

孩子的想像力無限，能說、寫出很有趣的故事以及描述，也時常令家長老師哭笑不得。



你在家中的地位如何？在孩子眼中，又代表了甚麼樣的意義，有時候寶貝不一定會跟爸媽說，但在他心中，總有一個排名。

爸爸是豬八戒，就知道吃

日前，一位網友於Facebook群組「新竹爆料公社」分享了小孩寫的作文，主題是「我的家」。看似很普通的題目，相信大家小時候都寫過，但孩子對於家中成員的描述，卻非常有趣，全文如下：

「我的家



我的家，就是一部西遊記，我是唐僧，一路受着保護，有時還不太辨好壞，忠奸不分。

媽媽就像孫悟空，一路坎坷，不畏艱險，有時還費力不討好吃喝拉撒全負擔！

爺爺奶奶像沙僧，默默付出不求回報。

爸爸就像豬八戒，沒甚麼用，就知道吃，一不小心還有可能被妖精勾引去。」



（Facebook / @新竹爆料公社）

網友：儒子可教也！

孩子認為自己是唐僧，被大家保護着，對於媽媽、爺爺嫲嫲的描述也很到位，但爸爸卻被形容成「豬八戒」，令人噴飯，而且理由也沒有毛病，可以說是非常精闢！儘管文中有錯字，老師還是忍不住給了100分，並且還畫重點，看來非常認同孩子的比喻。

網友們也表示：

．「訊息量頗大！」

．「全家一起去西天？ 好地獄。」

．「真的不是媽媽寫的嗎？」

．「豬八戒辛苦賺錢養家，多吃幾口飯補充體力，竟被兒子描寫的不一文值！身為男人真命苦」

．「有才！儒子可教也」

．「老爸好可憐！要陪小屁孩取經、還要被罵沒用XD」



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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子寫作文「我的家」：爸爸像豬八戒，老師畫重點直接給100分！】