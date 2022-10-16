家居運程｜床單顏色選錯或越睡越窮？推薦3種顏色寢具凝聚好運氣

正常來說，人的一生之中，約有三分之一的時間會在床上度過，而寢具的顏色不僅影響著心理狀態，更攸關睡眠品質，擁有好的睡眠品質才會有好運！



以下分享研究指出最有助於睡眠的寢具顏色，快筆記下來吧。

以下這3種顏色，不僅可帶來好運，就算是看起來也讓人感到舒適！（按圖了解）

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1. 橙色

首先，以下所指的顏色，並非指高飽和的顏色，而是指相對低飽和度的明亮色系。研究顯示，橙色有如暖烘烘的太陽，有助於舒緩緊張的情緒，並且放鬆肌肉，更能幫助消化，就如房間使用橙光會比使用白光更有助睡眠品質，使用橙色寢具，還能增加褪黑激素的分泌呢！

2. 黃色

除了橙色之外，黃色也是研究大推的顏色，黃色有助於刺激體內神經系統、療癒心神，同時，更建議使用於孩子的房間，在孩童房間使用複數的明亮色系，相當有助於大腦的發展唷。

3. 藍色

這裏所指的藍色，並非深藍色或高彩度的亮藍，而是指又淡又淺的寶寶藍，寶寶藍有助於降低脈搏心律，猶如天空與海水，讓心情自然地冷靜，若是搭配白色系，則更能增添清爽的氛圍，大幅提升睡眠品質。

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