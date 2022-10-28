「3句話」千萬別說！日本媽媽分享養育秘訣　教出子女都是高材生

許多家長都希望兒女能夠出人頭地，因此從小開始，就嚴格教育孩子的家長並不在少數。然而有時家長的一些激烈措辭，卻有可能嚴重打擊孩童的心態，結果反而造成反效果，需要多加留意。



根據日本媒體《FRIDAY DIGITAL》報道，一位日本媽媽河村京子，家中的兒女都是一等一的高材生。河村長子考上東京大學、次子考上京都大學，女兒則考上英國倫敦大學。而她近來也分享在教育的過程中，有三句絕對不能向小孩子說出口的話。

以下3句說看似平常，但原來是會影響孩子成長的：（按圖了解）

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第一句話是「不行」。

河村指出，許多媽媽在管教孩子時，經常會說出類似「這個不行碰」、「不可以這樣」的話。然而這樣的用詞，會間接讓孩子認為「自己是個不行的人」。因此比起直接說，她更傾向以「唉呀唉呀，如果手碰到不乾淨的東西，就會把髒東西吃進去所以不好喔」一類的說法教育孩子，減輕對方的心理壓力。

第二句話是「快點」。

對大人而言時間寶貴，不免經常催促小孩子加快做事節奏。但是整天將「快點」掛在嘴邊，也會讓小孩子產生「自己過得太悠哉」的負面感受。比起口頭上催促，不如尋找能讓小孩子能快速完成事情的方法，例如「八點以前吃完早餐的話，就有點心喔」等等，來提升小孩子做事的效率。

第三句話是「為甚麼你就沒辦法XXX呢」。

這句責備對家長而言十分好用，小孩子聽到這句話，通常也沒辦法做出什麼回應。然而這句話說出口的同時，卻也嚴重打擊了小孩子的自信心。比較起來，不如用緩和的語氣給予小孩子建議，例如把「為什麼你就沒辦法好好收拾」改成「讓玩具回到原本的家，它們也會比較高興喔，我也來幫忙吧」，讓孩子懂得該怎麼做。

河村坦言，自己有時在情急的時候，也難免脫口而出這些激烈用詞。不過平時還是會不斷提醒自己，盡量少講一次是一次，以免在教育孩童上造成不良影響。

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