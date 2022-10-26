雨僑拍片分享N班面試拍片攻略　囡囡入讀名幼St.Cat靠6大重點？

雨僑（Ava）女兒Harper現時已經兩歲多，今年9月正式入讀名牌幼稚園國際英文幼稚園暨幼兒園（St. Catherine's International Kindergarten）的學前班（N班）。近日雨僑在Youtube頻道發布影片講解N班面試攻略，邀請Harper的幼兒課程導師現身講解面試注意事項。



「細B」較蝕底？

雨僑請來了Harper的幼兒課程導師Miss Connie分享N班備戰的注意事項。有不少家長都苦惱孩子是「細B」，怕細B報學校會「好蝕底」，但雨僑則認為這一兩年間，不少有名的學校都會取錄「細B」，收生年齡較平均。雨僑亦有片頭分享Harper學習的片段，當時她未到兩歲已懂得不少詞彙，能正確答出不同動物的名稱，能分辨不同顏色，更能按照指令做出指定動作。

12個月大後著重建立3大習慣

1. 懂得指出答案：雨僑表示於Harper 0至12個月大時參加幼兒課程，當時較著重訓練肌肉以及邏輯；12個月大後便要教導她表達答案，即使未懂得說話，也應學懂指認答案，Miss Connie也指出問小朋友問題時，他們能慣性表達答案是很重要的，能讓他們覺得能駕馭和面試。

2. 懂得基本禮儀：Miss Connie表示平日上課時會教小朋友做一些重複動作，例如說「Please」、「Thank you」後要停一停。她解釋小朋友想要一些物件時會立即搶，因此要他們學習定一定，先說「Please」，接著才做下一個動作。這習慣要在日常生活中逐漸建立，不能急於一時。

3. 建立自信心：雨僑指Harper從最初上課與其他小朋友圍在一起唱兒歌，到現在能獨自站起來唱歌，過程中建立了自信心，也建立了舉手答問題的習慣。Miss Connie表示建立自信心、自我認同感是幼兒課程的其中一個目標，有助孩子面試、與他人相處甚至學習時都有更大信心。

雨僑請來了Harper的幼兒課程導師Miss Connie分享N班備戰的注意事項。（Youtube@雨僑Ava Liu）

面試拍片宜展現3個重點

1. 良好家庭氣氛：應該在片段中呈現融洽的家庭氣氛，可以在片中展示平日一家人會如何相處、玩樂。

2. 宜呈現孩子的整全發展：有家長會著重展現小朋友的認知能力，但小朋友年紀小，未有很強的認知能力，而且入學後學校也會培養這方面的能力，因此不用著重在這方面。家長反而應呈現孩子的整全發展，除了認知，更有肌肉發展、社交能力等等。如果小朋友能穩定做一些精細動作，而且眼神專注，令為孩子加分，讓學校覺得容易教導。

3. 訂立比同月齡寶寶能力高一點的目標：幼兒大多都能做到符合該月齡的事項，不過家長可以將目標訂高一點點，讓小朋友做出比月齡寶寶能力高一點的事情，學校看完就會覺得小朋友的能力高，會較易取錄。

提升孩子能力不等於逼迫

片段尾聲Miss Connie也讚賞雨僑不是一位虎媽，最初對Harper是否讀N班，讀甚麼幼稚園也沒有特別要求。她也表示自己很欣賞雨僑，因為教導家長比小朋友不斷讀Playgroup更為重要。

對於有人認為家長不用心費太多心力，小朋友大了就自然會懂的說法，雨僑直言不認同： 「這些話說起來輕鬆，但我覺得有點片面而且不及時宜。其實如何令孩子更主動學習，習慣思考、專注、提升解難能力，這些真的不是一種逼迫，將來無論他從事任何職業，這些技能都缺一不可。而如何令孩子相對愉快輕鬆地掌握這些能力，正正就是父母的責任。」

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St. Catherine目前有3間分校，其中一間為N班，位於紅磡，2間幼稚園則位於九龍塘。學校重視雙語教育，升小成績理想。2021-2022年度學前班學費為HK$82,797，分十一期繳交 (七月份不用繳交學費)，每月學費為HK$7,527。

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