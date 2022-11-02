教養｜Coffee呻彥彥百厭引媽媽共鳴 責罰要留意幾點附教道歉貼士
撰文：螢火蟲
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早前林芊妤（Coffee）發文分享彥彥的百厭事件，引來不少媽媽留言分享小朋友的搗亂事跡：孩子多手按下馬桶洗屁股的按鈕，馬桶的水柱直射到媽媽臉上；孩子送了一粒黑色物體給婆婆，婆婆一聞發現原來是屎。家長責罰小朋友的不當行為時要留意幾點，用錯方法分分鐘為孩子造成陰影。文末亦附教小朋友道歉貼士。
重溫留言8大百厭事跡
1. 話說有次去日本旅行，我逗住個3歲仔去poopoo，佢忽然手痕撳側邊洗patpat 個掣，條水柱直射我塊面！
2. 佢排除萬難搬凳又剩，上到我化妝枱開櫃，拎左支粉底液扭蓋周圍倒，仲要上床。視龍床如命的我……
3. 將所有新唇膏開晒周屋畫；擔櫈爬上雪櫃打爛晒啲蛋，要成個雪櫃抹；徒手喺地氈毯上面捏爛晒啲芝士玩；扭計特登瀨尿然後喺地下旋轉玩尿；咬幾啖雪糕月餅 / 融晒啲雪條擺返落去再凍過；每餐飯都掟晒啲餸落地下；揼玩具落街；整爛無數電器及家品，不能盡錄……
4. 去迪士尼食雪條滴到成身都係然後攬住我嚟錫。
5. 個仔成日專登唱反調激我，有次佢見到老公嬲親我話：「你唔可以蝦媽媽架！」內心歡喜感動之際，佢接住話：「媽媽只可以比我蝦！」
6. 係廁所扮去poo poo 發出聲音。其實便秘一個禮拜，驚我逼佢食菜。
7. 有一日婆婆嚟湊孫，突然間孫仔（4歲）送咗粒黑色嘢畀婆婆睇…婆婆一睇一聞，屎嚟嘅！！！呀仔掛住玩瀨咗粒屎、跌咗落地，用手送畀婆婆。
8. 個口食緊嘢時打乞嚏，之後噴晒落啲餸度。
👇🏻👇🏻責罰要留意幾點👇🏻👇🏻
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👇🏻👇🏻教孩子道歉貼士👇🏻👇🏻
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👇🏻👇🏻罰企罰10秒已夠？👇🏻👇🏻
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