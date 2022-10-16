教養｜年紀少少已懂情緒勒索？6大孩子常見「茅招」　父母要識擋

相信每個爸媽都曾經試過被小朋友氣得「紥紥跳」，面對家中的「百厭星」，爸媽可以怎樣做？身為稱職的父母，不能因為孩子難搞就放棄教導，而是應該了解他們的招數，再逐一擊破！



提防孩子6大「茅招」

1. 瘋狂纏人

要數小朋友最常用的「茅招」，纏人一定榜上有名。透過對爸媽進行疲勞轟炸、不斷提出索求，藉此軟化爸媽的立場，直到他們答應為止。親子作家Stacy Kaiser建議，面對纏人孩子，家長應該先建立一個「好孩子」清單，只有當孩子做到爸媽要求，他們才能得到自己想要的東西，如此才能有效且公平地激勵孩子學習付出，並適當地得到回饋。

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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：【港識教育】百厭小朋友6大常見茅招 纏人、情緒勒索最常見 爸媽見招拆招！】