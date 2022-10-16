教養｜年紀少少已懂情緒勒索？6大孩子常見「茅招」 父母要識擋
撰文：親子王國
出版：更新：
相信每個爸媽都曾經試過被小朋友氣得「紥紥跳」，面對家中的「百厭星」，爸媽可以怎樣做？身為稱職的父母，不能因為孩子難搞就放棄教導，而是應該了解他們的招數，再逐一擊破！
提防孩子6大「茅招」
1. 瘋狂纏人
要數小朋友最常用的「茅招」，纏人一定榜上有名。透過對爸媽進行疲勞轟炸、不斷提出索求，藉此軟化爸媽的立場，直到他們答應為止。親子作家Stacy Kaiser建議，面對纏人孩子，家長應該先建立一個「好孩子」清單，只有當孩子做到爸媽要求，他們才能得到自己想要的東西，如此才能有效且公平地激勵孩子學習付出，並適當地得到回饋。
【延伸閱讀，更多教育子女建議】
教養｜別羨慕人家懂教小孩！台星分享6大守則 房只擺睡床有原因
+18
新電話買了半年 「一原因」想換iPhone 14 高中生被爸爸大教訓
+6
還在催谷孩子上興趣班？ 網民熱議10大最沒用才藝彈琴畫畫皆上榜
+28
+6
不幸坐「尖叫航班」小孩狂叫29小時 紐男拍片幽默一番引網民熱議教導｜孩子只跟你發脾氣 只因當你是「自己人」 3招教導怎冷靜教養實例｜小孩打爛餐廳碗碟家長教科書級應對 醫生網友一致讚好教養｜孩子不打招呼被斥無禮？別過度強迫 4個方法培養有禮習慣教養｜稱讚孩子「好乖好叻」也不對？或墮這心理陷阱 話應這樣說
【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：【港識教育】百厭小朋友6大常見茅招 纏人、情緒勒索最常見 爸媽見招拆招！】