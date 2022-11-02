升中｜多校11月起網上報名　一文睇清全港熱門直資中學報名詳情

開學已有兩個月，全港各大熱門直資中學近日開始陸續接受下學年的中一新生報名申請，包括聖保羅男女中學、拔萃男書院、港大同學會書院等等。不少中學今年復辦實體中一簡介會，為小六家長介紹報名及入學詳情，更有學校要求申請者必須先出席簡介會，有興趣為子女報讀心儀學校的家長記得留意！



港島區

1. 聖保羅男女中學

聖保羅男女中學下學年約提供100個中一學額。學校今年不設簡介會，申請詳情可留意學校網站。

報名日期：2022年10月31日上午9時至2022年11月18日下午4時

報名方法：網上申請

聖保羅男女中學（張浩維攝）

2. 聖保羅書院

聖保羅書院下學年中一學費為每年41,400元，學校今年將舉辦兩場中一入學簡介會，並將於2023年2月25日舉行首次入學面試。

簡介會詳情：2022年11月5日 - 上午9時至10時30分／中午12時至1時30分

簡介會報名：網上留座

報名日期：2022年11月5日至2022年12月5日

報名方法：網上申請

3. 聖士提反書院

聖士提反書院於2022/2023年度中一學費為每年72,000元（有待調整），申請學生經甄選後將於2023年1月7日或2023年1月14日進行首輪面試，面試將以廣東話及英語進行，並將於2023年3月10日前獲通知申請結果。

簡介會簡報可瀏覽校網。

報名日期：即日起至2022年11月26日

報名方法：網上填妥申請表後，需親身到校或以郵寄方式遞交申請

聖士提反書院（資料圖片）

4. 聖保祿學校

聖保祿學校將於11月5日在校舍舉行「Information Day cum STEM Showcase」，有興趣家長可當日到校參觀，簡介會則於當日下午2時30分於禮堂舉行。學校下學年中一學費為每年25,000元，申請者經甄選後將於2023年3月4日進行首輪面試。

簡介會詳情：2022年11月5日下午1時至下午4時

簡介會報名：網上登記

報名日期：即日起至2023年1月7日下午1時

報名方法：網上申請

5. 港大同學會書院

港大同學會書院將於12月3日上午8時30分至下午12時30分舉行中一入學簡介日，屆時將設3場入學簡介會，每場入學簡介會後均附設1節大約30分鐘的校園導賞。學校本學年中一全年學費為40,309元。所有申請人均會獲邀參與於2023年1月7日舉行的首輪面試，面試詳情將以電郵方式通知。合資格者將獲邀進入次輪面試。

簡介會詳情：2022年12月3日 - 08:45-09:30／10:00-10:45／11:15-12:00

簡介會報名：網上登記預約有意參與者必須於2022年11月11日下午4時前網上登記預約。學校將以電腦抽籤結果，中選的申請者將於2022年11月18日透過電郵收到結果）

報名日期：2022年11月14日上午10時至2022年12月12日晚上11時59分

報名方法：網上申請（系統將於2022年11月14日上午10時開放）

港大同學會書院網上圖片

6. 中華基金中學

中華基金中學提供約180個中一學位，本年度的中一全年學費為每年18,120元。學校由即日起至12月13日接受中一報名，入圍申請者將獲邀出席於2023年1月7日舉行的首輪面試。

報名日期：即日起至2022年12月13日

報名方法：網上申請

九龍區

1. 聖瑪加利男女英文中小學

聖瑪加利男女英文中小學下學年共提供57個中一學額。校方將於12月3日舉行中一選校講座，設英語及粵語兩場，有興趣出席家長需先於網上留座。申請者可由即日起至12月31日遞交申請表。所有考生均須經過面試，校方將以書面或電話通知家長有關面試之安排事宜，獲甄選考生須再進行家長面試。

簡介會詳情：2022年12月3日 - 上午9時至上午11時（英語）／下午2時至下午4時（粵語）

簡介會報名：網上留座

報名日期：即日起至2022年12月31日

報名方法：可於校網下載申請表，填妥後須親身到校遞交

聖瑪加利男女英文中小學

2. 基督教崇真中學

基督教崇真中學將由11月2日起接受中一入學網上申請，申請人可選擇於2023年2月4日、11日及18日其中一日進行面試，惟面試時間則會由電腦安排，校方將於2023年1月20日透過電郵確認學生之面試日期及時間。學校本學年中一全年學費為每年38,700元，下學年學費仍待審批。

報名日期：2022年11月2日至2023年1月13日下午5時

報名方法：網上申請

基督教崇真中學。（學校Facebook圖片）

3. 英華書院

英華書院於下學年將提供80個中一學額，有意報讀者可由11月12日起，透過網上系統、親身到校或郵寄方式遞交申請。所有申請者都可參加首輪面試，校方將透過電郵通知有關面試安排。學校本學年全年學費為每年24,000元，下學年學費仍待審批。

簡介會詳情：2022年11月12日下午2時30分至下午4時

報名日期：2022年11月12日起

報名方法：網上申請；或填妥申請表後親身到校或以郵寄方式遞交

直資一條龍學校英華小學及英華書院。（資料圖片）

4. 香島中學

香島中學將於12月3日舉行中一入學網上簡介會，內容包括升中講座、校長答問及校舍導覽，有意參加者可於校方網頁登記。

簡介會詳情：2022年12月3日上午10時至上午11時30分

簡介會報名：網上登記

5. 拔萃男書院

拔萃男書院今年將不設中一級收生講座，有意報讀者可由即日起至11月18日，將填妥之入學申請表及其他相關資料，透過親身到校或郵寄方式遞交。獲揀選的申請者將接受中、英文面試，收生結果會在2023年3月底或4月初公佈。學校提供DSE及IB雙軌課程，下學年中一全年學費為每年52,580元。

報名日期：即日起至2022年11月18日

報名方法： 填妥申請表後，須親身到校或以郵寄方式遞交

拔萃男書院（區嘉樂攝）

6. 保良局顏寶鈴書院

保良局顏寶鈴書院將於11月26日上午9時至下午1時舉行開放日暨中一入學講座，講座設有兩場，家長需於11月1日起預先於學校網站內登記留位，名額有限，額滿即止。

簡介會詳情：2022年11月26日 - 上午10時／下午12時30分

簡介會報名：網上登記

報名日期：2022年11月21日至2022年12月24日

報名方法：網上申請

7. 香港兆基創意書院

香港兆基創意書院的中一招生程序以面試和工作坊形式進行，家長亦需參與其中。所有申請人及家長必須出席書院初中課程簡介會，以理解書院辦學理念及教學模式，會上將發放入學申請表的密碼，申請者須使用該密碼完成申請手續。

詳情請留意學校網站。

香港兆基創意書院。（張浩維攝）

8. 創知中學

創知中學將於12月4日舉行中一入學資訊講座，家長須預先在校網上報名。申請者可由2023年1月3日至2023年1月17日親身到校遞交報名表格。所有申請者均獲安排於2023年3月4日進行面試，家長及學生均需出席。取錄結果將於2023年3月31日公布。

簡介會詳情：2022年12月4日上午9時30分至11時

簡介會報名：網上登記

報名日期：2022年11月21日至2022年12月24日

報名方法：填妥申請表後，須親身到校遞交

詳情可到校網了解。

創知中學（歐嘉樂攝）

9. 香港管理專業協會李國寶中學

香港管理專業協會李國寶中學於下學年將提供共164個中一學額，分兩個階段開放申請。首階段由11月3日開始，提供140個取錄名額。所有首階段的申請者均會獲得第一次面試機會，面試將於2月4日進行，校方會考慮學生的學業成績及其他範疇的表現進行遴選，獲選者將於2月中旬進行第二次面試。

為加深家長對學校認識，校方將於11月12日舉行網上中一入學簡介會，家長須於11月日前在網上免費登記。學校亦會於11月26及27日舉行開放日，家長可於10月29日上午9時至2022年11月18日網上報名，名額有限，先到先得。

簡介會詳情：2022年11月12日上午10時至上午11時45分

簡介會報名：網上登記

報名日期：2022年11月3日至12月24日

報名方法：填妥申請表後，須親身到校遞交

10. 滙基書院（東九龍）

滙基書院（東九龍）將於今年12月17日舉辦20週年開放日，除於當日早上9時至下午5時安排校園導賞外，亦會舉行兩場中一簡介會，家長需預先於網上登記留位。有意報讀者可由即日起至2023年1月6日，透過網上系統遞交中一入學申請。申請者將獲安排於2月進行面試，取錄結果將於2023年3至4月透過電郵及網上申請平台公佈。

簡介會詳情：2022年12月17日 - 上午10時至中午12時／下午2時至下午4時

簡介會報名：網上登記

報名日期：即日起至2023年1月6日下午5時

報名方法：網上申請

滙基書院(東九龍)。（學校Facebook圖片）

11. 基督教中國佈道會聖道迦南書院

基督教中國佈道會聖道迦南書院將於2022年11月26、27日舉行開放日，並於11月27日同時舉行第一場升中入學講座，第二場升中入學講座則定於2022年12月17日舉行。校方由2022年10月10日起接受下學年中一入學申請，並將分階段邀請合適申請人及其家長到校進行面試。面試日期分別為11月19日、12月17日及下年1月14日。學校本學年中一全年學費為每年24,600元，下學年學費仍待審批。

簡介會詳情：2022年11月27日及12月17日

報名日期：即日起（額滿即止）

報名方法：網上申請，或填妥申請表後親身到校遞交

12. 福建中學

有意報讀福建中學的申請者可透過學校網上系統遞交申請，申請期由即日起至12月7日。申請者成功遞表後，校方將透過電郵通知首輪面試詳情，日期為12月10日，成功進入下一輪的申請者將獲邀與家長出席12月17日本舉行的次輪面試。學校本學年中一全年學費為每年20,820元，下學年學費約為每年21,500元，惟仍待教育局審批。

簡介會詳情：2022年12月3日

報名日期：即日起至12月7日中午12時

報名方法：網上申請

新界區

1. 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學屬一條龍直資學校，同時亦會開放少量七年級（中一）學位予有意人士報讀。申請者可由11月19日起遞交報名表，校方亦將於同日舉辦入學申請簡介會，家長可親臨學校或於網上報名參加。

簡介會詳情：2022年11月19日上午10時至11時30分（實體／網上模式）

簡介會報名：網上登記

報名日期：2022年11月19日至 2022年12月28日

其他報名詳情將於稍後公布

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（黃寶瑩攝）

2. 林大輝中學

林大輝中學將於11月20日舉行學校資訊日，更設有「小小教室」讓小學生體驗學校的課堂生活，包括中文科、英文科、數學科、綜合科學科或綜合人文科課堂。有意報讀者可由11月21日起在網上系統或親身到校遞交申請，合資格申請人將獲邀參與於2023年1月7日或14日舉辦的面試。學校本學年的中一全年學費為每年39,000元。

簡介會詳情：2022年11月20日

報名日期：2022年11月21日起（未註明截止日期）

報名方法：網上申請、親身到校

林大輝中學

3. 香港神託會培基書院

香港神託會培基書院將於11月26及27日舉行中一入學簡介日，屆時除了中一入學簡介會及校園導賞之外，更將設有模擬面試，詳情將稍後於校網公布。學校由即日起至12月14日接受中一入學申請，有意報讀者可經網上系統遞交申請，校方將按學生之學業成績、操行、課外活動和面試表現進行甄選。學校本學年的全年學費為每年25,410元。

簡介會詳情：2022年11月26及27日

報名日期：即日起至12月14日

報名方法：網上申請、郵寄或親身到校

4. 德信中學

德信中學將於11月19日舉行中一入學資訊日及活動體驗日，家長即日起可以在網上登記留位。申請者可由即日起至12月30日，透過網上系統或親身到校遞交申請，入圍者將獲邀於2023年1月7日進行面試。學校本學年的中一全年學費為每年22,000元。

簡介會詳情：2022年11月19日

簡介會報名：網上登記

報名日期：即日起至12月30日

報名方法：網上申請、親身到校

啓思中學（資料圖片／李澤彤攝）

5. 啓思中學

啓思中學將於11月5日舉行開放日，另將於11月24日舉行入學簡介會，內容包括學校簡介、學生分享及校園參觀等。有意報讀者可由即日起至11月30日透過網上系統遞交申請，惟家長需注意，交表時除需附上成績表及其他獎狀證書外，亦須呈交一段英文及普通話的個人介紹短片，片長約1至2分鐘。

簡介會詳情：2022年11月24日

簡介會報名：網上登記

報名日期：即日起至12月30日

報名方法：網上申請

6. 優才（楊殷有娣）書院

優才（楊殷有娣）書院由即日起接受七年級（中一）入學申請，有意報讀者須填妥申請表格後，於11月18日前親自到校遞交。獲甄選申請人將於12月3日及12月17日進利首輪及次輪面試，家長需陪同子女出席，取錄結果將於2023年1月3日公布。

報名日期：即日起至11月18日

報名方法：親身到校

優才（楊殷有娣）書院 （黃寶瑩攝）

7. 香港華人基督教聯會真道書院

香港華人基督教聯會真道書院為一所一條龍直資中小學，每年開放少量中一學額供適齡學童申請報讀。有意申請者填妥申請表格後，即日起可帶同所需文件親身到校遞交。經校方審核及篩選後，申請者將獲邀參加於2022年12月3至10日舉行的首輪面試，達至評估要求的學生及家長其後須出席次輪面試，取錄結果將於2022年12月22日公布。

報名日期：即日起至11月5日

報名方法：親身到校

8. 播道書院

播道書院早前已將「2023-2024年度入學講座系列」上載到學校網頁，內容包括全人教育、生命價值教育、品格培育等，家長可隨時重溫。學校由11月3日開始接受中一入學申請。學校本學年的中一全年學費為每年26,300元。

簡介會詳情：網上重溫

報名日期：2022年11月3日下午2時至2022年12月1日下午4時

報名方法：網上申請

9. 萬鈞匯知中學

萬鈞匯知中學由即日起接受中一入學申請，申請者填妥申請表格後，需親自到校遞交。校方接獲申請後，將於兩星期內邀請申請者到校進行面試。學校本學年的中一全年學費為每年10,300元。

簡介會詳情：2022年11月5日、2022年11月19日、2022年12月17日、2023年2月4日

簡介會報名：網上登記

報名日期：即日起（未註明截止日期）

報名方法：親自到校

萬鈞匯知中學。（學校網頁圖片）

10. 中華基督教青年會中學

中華基督教青年會中學由即日起接受中一入學申請，申請者填妥申請表格後，需於12月6日前親自到校遞交。合資格者將獲邀於12月17日參與第一輪面試，成功入圍者需再進行第二輪面試。學校下學年的全年學費為每年$15,600元，惟仍待教育局審批。

報名日期：即日起至2022年12月6日

報名方法：親自到校

11. 香港青年協會李兆基書院

香港青年協會李兆基書院將於11月27日舉行中一入學簡介會，當日共設兩場實體簡介會。簡介會將同時在網上進行直播，家長可預先在校網上登記，惟需注意毋須同時填報實體及網上簡介會，未能登記實體簡介會人士將獲發電郵收取網上直播連結。學校由即日起接受中一入學申請，有意者可經網上系統報名，截止日期為2022年12月9日下午1時，獲甄選者將獲邀出席於下年1月7日舉行的面試。

簡介會詳情：2022年11月27日

簡介會報名：實體簡介會登記／網上簡介會登記

報名日期：即日起至2022年12月9日下午1時

報名方法：網上申請

基督教香港信義會宏信書院

12. 基督教香港信義會宏信書院

基督教香港信義會宏信書院現正開放七年級（中一）入學申請，申請者填妥網上申請表格後，需親自到校或透過郵寄方式繳交報名費，才算完成整個申請程序，否則將不獲處理。申請截止日期為2022年11月14日。經校方甄選後，申請者將於12月3日進行首輪面試，面試結果將於12月中旬以電子郵件方式通知考生。

報名日期：即日起至2022年11月14日下午4時

報名方法：填妥網上申請表格後，親自到校或透過郵寄方式繳交報名費