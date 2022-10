親子好去處｜溜冰 籃球運動體驗 超人 高達商場展覽

這個周末去哪裡玩呢?動態及靜態活動包羅萬有,01親子每周會為大家搜羅多個親子好去處地方,希望大小朋友都玩得開心,渡過輕鬆、有趣的親子時光。



太古城中心冰上皇宮「Skatecation」

作為本地新世代頂尖冰上樂園,太古城中心冰上皇宮將與你延續美好滑冰時光,以嶄新面貌與大家碰面!結合最新科技及便捷周邊設施,由進場、儲物以至冰上體驗均無縫數碼化,為顧客帶來無與倫比的升級溜冰體驗!特別適逢太古城中心冰上皇宮40周年誌慶,今年10月至12月將會舉辦一系列「Skatecation」推廣活動及禮遇,除了大人小朋友最愛的溜冰體驗外,更有場內場外冰上冰下的別注活動,肆意揮灑汗水之餘,一站式食玩買盡太古城中心,暢享前所未有的冰上假期,全方位感受港島娛樂消閒新熱點!

冰上皇宮40周年回顧展覽

是次首度舉辦40周年回顧展覽,把多年來溜冰場上的歷代變化、光榮時刻、重要活動以及有趣點滴,一併與大眾分享,亦在場內設置特色打卡位及冰場小故事分享。

日期:10月6日至11月3日

地點:太古城中心一樓(近溜冰商店附近)

太古城中心冰上皇宮限定人氣手作工作坊溜冰套票

手作工作坊可製作專屬你的人氣手作,如3D花擴香石、水泥杯墊、LED燈牌等文青最愛活動,與你紀錄跟摯愛的心思,連同甜蜜溫馨的溜冰時刻。

日期:10月22、23、27日;11月9、24、30日;12月8、14、22、25、26、27日

購票地點:KLOOK

冰壺入門體驗

冰壺被喻為「冰上國際象棋」,考驗智慧和體能!「冰壺入門體驗」給予參加者初試入門級冰上運動的機會,挑戰體力、腦力和觀察力!大人可跟朋友鬥智鬥力,也可體驗不一樣的冰上天倫。

日期:10月30日、11月27日(親子班);11月8日、11月17日、12月1日(青少年及成人班)

2022 ISI香港滑冰賽

不同年齡、水平及項目的選手將會聚首一堂,穿起切合比賽主題,精心準備的設計服裝,全力以赴展現最優雅型格的冰上姿態,不妨到場支持各位健兒們,推廣香港溜冰文化!

比賽日期及地點:11月5日、11月6日、11月12日(太古城中心冰上皇宮)

冰上皇宮週末派對

生日又怎少得派對!太古城中心冰上皇宮已準備好在週末發放額外Surprise,於12月10日至12月11日,一系列派對別注驚喜將會繽紛登場,如小朋友最愛的扭波波、大派糖果及即影即有照相館等,渡過一日完美的Skatecation派對假期!

日期:12月10日至11日

地點:太古城中心冰上皇宮

太古城中心冰上皇宮溜冰商店感謝祭

太古城中心冰上皇宮溜冰商店致力為顧客提供及搜羅專業及初學者兼備的溜冰裝備及潮流時尚溜冰服飾,部分精選貨品更低至3折,職員更會專業分析適合你的裝備。

日期:10月14日至11月20日

地點:太古城中心1/F冰上皇宮溜冰商店(131號舖)

網址:https://www.cityplaza.com/ice-palace

Facebook專頁:CityplazaHK.IcePalace

太古城中心冰上皇宮查詢熱線:(852) 2844 8688

荃灣廣場 x ART-ZOO • 我的快樂盒子 UNBOX HAPPINESS

日前荃灣區玩樂新地標荃灣廣場PLAY GARDEN—逾3萬呎彩虹主題戶外公園——在萬眾期待中盛大開幕,園內的「打卡區」不定期設置限定主題裝置,為了打響頭炮,荃灣廣場誠邀曾榮獲新加坡總統設計獎年度設計師殊榮並出展威尼斯雙年展的新加坡知名藝術創作者Jackson Tan夥其團隊設計的「ART-ZOO 藝術動物園」首次猛龍過江登陸香港,由即日起至11月6日呈獻全港首個ART-ZOO 繽紛奇趣打卡樂園【荃灣廣場 x ART-ZOO • 我的快樂盒子 UNBOX HAPPINESS】,由一眾色彩繽紛、活潑可愛的動物角色帶大家遊歷7大必影打卡景點,當中包括吸睛滿Fun的20米長「彩虹遊樂「牆」」、5米高「Bruno Bear快樂彩「熊」」等,從鮮艷色彩和無限創意中激發快樂正能量,May the Rainbow Be With You!

此外,荃灣廣場更準備了一系列限量版ART-ZOO 聯乘精品,只要打卡上載照片到社交平台或成為The Point會員憑積分即可換領;同時為慶祝PLAY GARDEN開幕,5大驚喜活動將於10月一次過登場,包括文青最愛的市集和手作坊、最適合親子的共讀空間和填色比賽等,齊齊歡度PLAY GARDEN開幕月!

日期:即日起至2022年11月6日

時間:上午10時半至晚上10時

地點:荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中樂園

費用:免費

LCX x TAMASHII NATIONS ULTRAMAN FIGURE MANIA「超人之決戰海港」 展覽

「閃耀吧!閃光!」新世代超人帝卡得知邪惡的哥莫拉和巴魯坦星人突然現身尖沙咀四處破壞,便以帥氣的閃光形態駕臨LCX,誓要守護地球及人類和平,與怪獸們在尖沙咀決一勝負!2022年10月7日至11月13日,大家可以在LCX一睹超人帝卡的英姿並與他合照!同場還展出超人迪加、超人托利加及Q版超人等多款FIGURE,並設有期間限定店「TAMASHII NATIONS海港支援基地」,讓各位超人忠粉滿載而歸!

LCX x TAMASHII NATIONS ULTRAMAN FIGURE MANIA 「超人之決戰海港」 展覽

日期:即日起至11 月 13 日

開放時間:上午 10 時至晚上 10 時

地點:尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX 正門

入場費用:免費

「超人之支援」展覽

日期:即日起至11 月 13 日

時間:上午 10 時至晚上 10 時

地點:尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX Oasis 2 (LCX 顧客服務部對出)

TAMASHII NATIONS 海港支援基地

日期:即日起至11 月 13 日

時間:上午 10 時至晚上 10 時

地點:尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX Oasis 3

LCX x ULTRAMAN 限量禮品換領

換領日期:即日起至11 月 13 日

換領時間:上午10 時至晚上 10 時

換領地點:尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX 顧客服務部

換領方法:憑指定即日消費

BALLDERLESS© 上環信德中心展覽

一股籃球熱潮即將橫掃全港,請做好準備!由即日起至 11 月 13 日,由當代雕塑藝術家、跨領域設計師Keo.W International Limited 主辦的 BALLDERLESS© 將於上環信德展覽及活動空間打造不可思議國度,為一眾球迷呈獻互動零售娛樂體驗,以及價值過千萬港元的限量版模型及籃球鞋系列展覽!

Keo.W 於是次展覽中首次展出全新創作 —— Tamashii Boy 及 Air Jordan 1 球鞋雕塑,更化身策展人,聯同不同單位 ENTERBAY、SoleAddicttUNDS 及 HK-Kicks 攜手合作,展出各單位之珍貴收藏品,總值過千萬港元。

Keo.W 作品風格偏向暗黑型格,但經歷世事的無常變化後開始對自己人生重新檢視,希望能創造一些讓人感受到快樂的作品;Tamashii Boy 就此誕生,並將快樂靈魂注入Tamashii Boy 角色。Tamashii Boy 作為是次展覽之標誌及靈魂人物,Keo.W 特別為展覽主題創作了 BALLDERLESS 版本 Tamashii Boy 以及立體雕塑,另有一系列 Tamashii Boy 身穿各美國籃球隊隊衣的畫作。籃球與球鞋文化密不可分,由 Air Jordan 1 所掀起之球鞋熱潮一發不可收拾 , Keo.W 以最為擅長之現實風格去呈現及製作 Air Jordan 1 球鞋雕塑,向經典傳奇致敬。

日期:即日起至11月13日

時間:星期一至日(中午12時至晚上10時)

地點:信德展覽及活動空間

地址:香港上環干諾道中200號信德中心402室

票價:成人票港幣 120 元、小童票(12歲或以下)港幣 80 元

套票:門票包含10個免費遊戲金幣及入場禮品

優惠:以任何Mastercard信用卡經KKTIX 購票可獲贈額外禮品、以任何Mastercard信用卡購買任何BALLDERLESS活動商品即可獲額外9折

購票連結:https://no88limited.kktix.cc/events/ballderless2022

奧海城 Bandai Spirits Hobby Exhibition 主題展覽

召喚全港高達迷!睽違7年的高達系列全新動畫作品《機動戰士高達 水星的魔女》已於本月2日隆重推出,此作品更是首次由來自水星的女主角蘇萊塔・墨丘利擔任主角,而她所駕駛的「風靈高達」機體之型態與其他高達機體大大不同。奧海城將聯同Bandai特意舉辦「Bandai Spirits Hobby Exhibition」主題展覽活動讓高達迷盡情潮聖!屆時商場將會特設全新高達系列專區,一眾主要角色及機體將會列陣登場!而主角機體「風靈高達」1.7米大型立像更會全港首度展出,同場亦會有元祖經典「RX-78-2高達」及人氣機體「突擊自由高達」大型立像,屆時將齊齊跟一眾高達迷會面,記得把握機會盡情打咭!

是次更會展出最新融入環保概念元素的高達模型,利用環保原料製作,相關環保概念產品亦會在場內全港首度公開發售。展覽期間亦會特設期間限定店,將有14款會場首發限定版高達模型,限定版將會分階段推出,勢必成為高達迷搶購戰利品的潮聖地!此外,場內更提供升級版高達模型教室,會特別邀請專業導師駐場指導不同技巧,讓小朋友感受更接近專業模型師的體驗!

Bandai Spirits Hobby Exhibition 主題展覽

日期:2022年10月21日 至11月6日

時間:12nn - 9pm

地點:奧海城2期地下主題中庭

高達模型組裝體驗工作坊

日期:10月21日至11月6日(平日)

時間:下午3時至8時

升級版高達模型教室

日期:10月21日至11月6日(週末)

時間:中午12時至下午9時

地點:奧海城2期地下主題中庭

建議年齡:6 – 12歲

參加辦法:S+ REWARDS或Olympian Kids會員由10月18日下午3時起,可於相應會員手機應用程式以指定點數或Kids Points 換領名額(高達模型組裝體驗工作坊 -20點數 或 2,000 Kids Points;升級版高達模型教室 -25點數 或 2,500 Kids Points)

Verm City - Clip N' Climb 樂園

Angry Birds 飛到嚟啦!由紐西蘭引進的Clip N’ Climb,以攀石為主題的樂園適合不同年齡層的朋友。區內有19 個挑戰位,各個挑戰位均有不同的主題,讓從未接觸過攀石的顧客體驗這項運動的樂趣!Clip N’ Climb 全部牆壁都是用比較有趣和色彩濱紛的方式設計,是小朋友或攀石初學者入門的好去處!除了攀石牆外,也可以嘗Clip N’ Climb內六點五米高的滑梯,或者挑戰我們的"天堂路",徒步走上六米高的柱上再跳下來。

時間:下午2時15分至下午8時(星期一至五);上午9時15分至下午7時(星期六、日及公眾假期)

地點:鰂魚涌柯達大廈一期 4 樓

01空間優惠價:

一人票:$250

親子套票 (1小童及1成人):$450 (原價: $500)

備註:(*更多詳情請參與條款及細則)

參加者最少年齡為四歲。

請於至少 3 天前預約 (*週末人流較多,建議付款預約前可先致電主辦方詢問預約情況。)

如報名該天名額已滿,Verm City會與參加者再作安排。

👉🏻👉🏻👉🏻立即預約

AlphaStep 體適能鍛鍊基地「兒童及青少年體驗班」

AlphaStep 作為香港首個專為兒童而設的體適能鍛鍊基地,提供多項合乎國際標準的設施和設備,如 Ninja Warrior 障礙訓練及多感官訓練系統等,致力培養 3 至 17 歲兒童及青少年鍛煉體適能的習慣,藉此發展及提升其日常表現,助他們鍛造無限潛能。AlphaStep 設有 3 間唔同嘅訓練房間(LAVA、MAGMA、MARBLE) 及 5 大訓練課程 (Ninja Warrior、Foundational、Speed&Power、Sports Specific、Fitness Builder)。

日期:即日起至12月31日

時間:上午10時至下午7時

地點:AlphaStep(將軍澳澳南海岸唐俊街23號MONTEREY Place 地下G20 G21A)

01空間優惠:

Immersive Training 多感官訓練 一小時 $250 (原價$360)

Ninja Warrior 障礙訓練一小時 $250 (原價$360)

Fitness Builder $250 (原價$360)

Speed & Power $250 (原價$390)

Sports Specific Fitness $250 (原價$390)

體驗堂時間:上午10時至下午7時(星期⼀⾄五、星期六、⽇及公眾假期)

注意事項:

*購買體驗堂優惠票之前,必須參閱 體能活動適應能力問卷

(如果參加者有任何問卷上所提及的健康問題,則不允許參加課程和/或進入體適能訓練基地。)

*購票完成後需致電或 WhatsApp AlphaStep 預約時間

(AlphaStep 客⼾服務代表會將因應實際情況提供體驗堂時間供參加者選擇,AlphaStep 將保留最終的決定權)

*參加者需要於購票當天起計算 90 天內使用體驗堂優惠票,逾期無效並不設退款。

👉🏻👉🏻👉🏻立即預約

荃新天地 Kids Kids Car 兒童電動車+體驗優惠套票

Kids Kids Car 喺荃新天地集迷你私家車,越野車歷險旅程,小小樂園區 一身,讓孩子們有滿 Fun 體驗。

時間:中午12時至下午7時(星期一至五);上午11時至下午8時(星期六、日及公眾假期)

地址:荃灣楊屋道 1 號荃新天地一期 1 樓119 號舖

票類內容

車遊戲 : (星期一至五)10 分鐘 / (星期六日及公眾假期) 8 分鐘

迷你私家車 (適合: 2-8歲兒童 / 身高限制:80cm至140cm)

越野車歷險旅程 (適合: 2-8歲兒童 / 身高限制:80cm至140cm)

小小樂園: 25分鐘(1大1小)(適合12歲以下兒童)

01空間優惠:

獨家套票 | 2次車遊戲 + 小小樂園 (2大1小)$205 (原價$230)

套票A | 2次車遊戲 $110

套票B | 4次車遊戲 $200

套票C | 1次車遊戲 + 小小樂園 $160

套票D | 2次車遊戲 + 小小樂園 $200

加1個大人 $30

👉🏻👉🏻👉🏻立即參與