萬聖節後小朋友吃糖量增 痰多開始咳 中醫提醒仲有2個症狀要注意

近年愈來愈多家長帶小朋友參加萬聖節派對，除了悉心為子女裝扮成各式各樣可愛趣怪的鬼怪或角色外，更會準備大量糖果零食，一應萬聖節「不給糖就倒蛋!」的主題。節日過後，小朋友會收到大量糖果、朱古力，面對眼前「糖果誘惑」，難免會比平日進食更多糖果。註冊中醫師胡凱淋指出，近年不少兒童因此患上「萬聖節綜合症」，出現如痰多咳嗽及以下症狀……胡凱淋中醫建議家長可以嘗試用小兒推拿以作紓緩不適。



胡凱淋中醫回覆記者查詢時指，每逢萬聖節過後，也有不少兒童求醫，原因與吃了太多甜食、熱氣食物後，出現痰多咳嗽、咽乾痛、牙肉腫等症狀為主，她說:「有時候，出現這類小病小痛，家長不用過份擔心，亂投藥石；症狀較輕微的痰咳、咽微痛、牙肉腫，可以先嘗試用小兒推拿解決。若然症狀較重，同樣亦可嘗試用小兒推拿紓緩症狀，即使未能根治，亦能減少其後所需用藥，促進康復。」

針對此問題，家長可以先嘗試用小兒推拿紓緩症狀。

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一、痰多

穴位︰清補脾

位置︰母指內側，來回推

次數︰3min

力度︰中等

功效︰「脾為生痰之源，肺為儲痰之器」，從飲食而生的痰濕，可以從健脾胃著手處理。清補脾穴位可促進脾胃運化水濕，減少痰濕聚生，可達至化痰之效果。

二、咳嗽

穴位︰天突穴

位置︰喉結直下，胸骨上凹陷處

次數︰5min

力度︰可稍用力，但注意小心插傷小朋友幼嫩肌膚

功效︰天突穴主治上氣咳逆，氣喘，因此咳嗽時按此穴，可有助抒緩咳嗽

三、咽乾痛

穴位︰揉二馬

位置︰第五掌指關節左右夾推

次數︰3min

力度︰中等

功效︰揉二馬具有滋陰清熱之效果，如因進食過多朱古力、餅乾、乾燥熱氣之零食而出現咽痛，可先試此穴滋陰潤喉，以減低咽乾痛不適感。

年齡最小30日大已可接受小兒推拿治療，6歲以下效果最佳，最大12歲亦可接受治療。簡單推拿按壓穴位，已能達到一定治療效果。但當病情變得複雜、嚴重，則應盡快求醫，避免病情進一步惡化。如有疑問，請向信任的專業人士查詢。