大閘蟹當造│中醫提醒有1類人吃後會出風癩 小朋友忌邊吃蟹邊喝...

又來到一年一度的大閘蟹季節，今年大閘蟹當造，就連抗疫之寶兩餸飯也加入大閘蟹吸客。註冊中醫陳綺琪提醒大家要注意當中的宜忌，原來有一類人士，吃大閘蟹後更有機會出風癩、肚痛、肚痾等症狀，建議大人小朋友要多加注意。



中醫建議進食份量

陳綺琪醫師指出大閘蟹屬於較寒的海鮮，特別容易傷到陽氣，「特別傷及脾胃的陽氣，所以成年人一日食一至兩隻，小朋友只宜淺嚐，吃兩啖試試無妨，因為7、8成皮膚病人士，一吃大閘蟹後皮膚問題便出現。」

以下人士不宜吃大閘蟹

「容易有皮膚敏感人士在吃大閘蟹後，常見出現淡紅色風癩、濕疹，要知道風癩是遇冷才會發作，遇寒才會痕癢，當發現凸起並呈淡粉紅色的風癩，摸落去感覺凍凍的，痕癢難耐；再加上如果平時喜歡吃寒涼食物，就更有機會全身也出風癩。」

「所以體質比較虛寒者、皮膚容易敏感、容易手腳冰冷者就不太建議食大閘蟹；如果一早知道自己膽固醇高就更加不宜吃、孕婦亦都不宜。」陳醫師指雖大閘蟹屬海鮮類，但其實海鮮並不一定全部寒涼，「蝦」便是屬性溫陽的海產類食物。

宜配合以下食材同吃

另外，陳醫師建議大家在吃大閘蟹時加入紫蘇葉，「因為紫蘇葉本身比較辛溫，亦可以解毒，特別可以緩解大閘蟹中的寒性，進食時再配上醋、薑等溫性食材，有效中和大閘蟹中的寒性。也宜煮薑水飲用，可因應個人口味加紅糖、少許山楂，有效消食導滯，暖一暖胃，用作中和寒性。」

寒涼食物萬萬不可

陳醫師特別提醒吃蟹不宜配寒涼食物，「家長要特別留意不要讓小朋友邊吃蟹邊喝凍飲汽水，這是大忌；其次綠茶、青茶、香片、鐵觀音也不宜喝，因為這不是溫性之物。而很多人也知道柿是寒涼，不可與蟹同食，吃後會令脾陽虛，引致肚痾、肚痛、痾水、作嘔等情況。」

陳醫師指蟹性味寒涼，傷害脾胃中的陽氣，「我有一名病人，新冠肺炎剛康復幾天，吃了一隻大閘蟹，於是咳嗽、稀痰再次出現，這就是寒加濕的表現。要知道本身很多香港人也濕重，所以要注意肚痾，肚痛，痾水，作嘔等情況；女士來經期，經常坐在辦公室工作，再加上吃了傷陽氣的大閘蟹就會令身體更虛，令經痛加劇，在轉季的日子就更加要注意。」

註冊中醫師陳綺琪 香港註冊中醫師、香港大學中醫全科學士、香港大學精神醫學碩士，曾於上海、法國做臨床工作，現於香港執業，提供內科中醫、針灸及小兒推拿等服務。 (照片由受訪者提供)

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