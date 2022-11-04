懷孕40日遇車禍成植物人 孕婦昏迷中繼續陀B 7個月後終誕健康女嬰

印度一名懷孕僅40日的23歲孕婦，今年3月乘坐丈夫的電單車外遊時不幸遇上車禍，頭部重創，自此一直昏迷。當時她的孕期僅40天，醫生團隊一度考慮讓她終止懷孕，惟經超聲波檢查後未有發現胎兒出現異常，加上家屬堅持下，決定讓她繼續懷孕。直至上月底，她終成為誕下5.5磅重女嬰，連醫生也坦言情況非常罕見。



綜合外媒報導，23歲女子Shafiya今年3月乘坐丈夫駕駛的電單車外出，期間她身穿的罩袍被捲進車輪，未有戴上頭盔的她摔下車後頭部重創。她被送入位於布蘭德斯哈赫爾（Bulandshahr）的AIIMS（All India Institute of Medical Sciences）醫院接受創救，神經外科醫生Deepak Gupta指，她抵達醫院時已失去知覺，陷入昏迷。

網上圖片

Shafiya先後接受過5次神經外科手術，又曾切除部分顱骨以降低因腦部股損而增加的顱內壓力，及後情況穩定下來，但一直處於昏迷狀態，慘成植物人。事發時Shafiya懷有40日身孕，醫生團隊指，由於她孕期頭3個月一直嚴重昏迷，故多次就終止懷孕一事與家屬商討，最後經超聲波檢查後，均未有發現胎兒出現異常，加上家屬堅持讓Shafiya繼續懷孕，故決定讓她繼續孕期。

Shafiya在昏迷期間雖只有極少腦部活動及基本反射動作，如咳嗽和吞嚥，但其身體各器官仍維持正常運作，因此胎兒仍能健康成長。直至10月22日，Shafiya的家人察覺到她出現分娩疼痛的情況，遂立即通知醫生將Shafiya帶入產房，誕下重5.5磅的健康女嬰。

醫生Deepak Gupta坦言此病例極為罕見，「我在AIIMS駐診22年也未曾遇過這種情況」。他又表示，Shafiya目前情況穩定，可自主呼吸，無需依靠呼吸儀器維生，甚至間中可郁動一下頭部及腿部。雖然醫生指Shafiya只有約一成機會率可回復意識，但Shafiya的家人仍期望她有一天可醒來與女兒見面。

（photoAC圖片）

醫生Deepak Gupta亦提醒，雖然某部分宗教人士或會對載頭盔感到抗拒，「但任何電單車駕駛者，或坐電單車的人士，都應該戴上頭盔」。

而根據香港現行《道路交通（安全裝備）規例》（第374章F第12條），在駕駛或乘坐電單車時沒有戴上認可防護頭盔，可處罰款$5,000及監禁3個月。