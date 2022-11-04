癡肥媽媽險流產後決心減肥 手術加勤力健身 由368磅激減逾200磅

父母生兒育女，自然希望平安健康陪伴孩子長大。美國一名媽媽自小有嚴重肥胖問題，體重最高峰達368磅。婚後她懷有一子，原來在懷有七個月身孕時，因一次突然血壓飆升險流產。一想到因健康問題而幾乎失去孩子，令該名媽媽決心減肥，不但進行減重手術，更開始改變飲食習慣和勤到健身室鍛煉身體。



每天攝3500卡路里 癡肥懷孕險失胎兒

根據外媒Daily Mail報道，美國媽媽Kara Beck從小因飲食習慣不良，包括每天大量攝取3500卡路里，而且每兩周才進行一次短暫運動，所以長期受癡肥問題困擾。Kara表示自己的體重最高峰達368磅，連衣服也要穿30碼。

Kara與丈夫婚後一直渴望為家庭增添新成員，得知減肥後可更安全地懷孕。豈料，Kara未能趕及成功減肥就意外懷孕。「在我懷有七個月身孕時，有次因血壓突然飆升，後來醫生告訴我其風險可大至失去胎兒。」此驚險經歷對Kara精神上造成巨大衝擊，幸好其後順利誕下兒子，同時令她決心減重。

Kara Beck進行減重手術前因癡肥問題體型龐大。（圖/ Daily Mail）

減重手術後減去200磅 術後勤運動鍛煉肌肉

由於Kara肥胖問題嚴重，她需要進行胃繞道手術，成功減去200磅，不過術後導致有6磅肚皮變得鬆弛，令Kara生活有點不便。「我不能做運動、難穿衣服，需要穿兩層內衣和高腰牛仔褲才能出門。」於是她再進行手術移除多餘鬆弛肚皮，現在體重變至約160磅。

Kara表示減重手術是最好的決定，「術後我非常注重自己的健康，也要改變從小建立的壞習慣。」她分享自己主要會跟從高蛋白質餐單進食，同時會勤到健身室運動，因除了減重，也要鍛煉肌肉。

到健身室鍛煉肌肉成為了Kara的習慣。（圖/ Daily Mail）

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