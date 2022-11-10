8歲女童哭訴爸爸給予過大壓力無玩樂時間　勸珍惜子女兒童時光

「恩威並施」一詞近日引起熱議，父母除了為子女訂立規則和要求外，也要適時給予獎勵，讓孩子身心健康成長。內地一名8歲女童日前哭訴爸爸給予她過大的學業壓力，即使已每日按時完成功課作業，卻沒有適當的玩樂時間，直言「長八隻手都忙不過來」，更認真地勸爸爸要珍惜子女的兒童時光。



綜合內媒報導，天津的8歲女童婷婷坐在一張辦公椅上，跟47歲的爸爸對話，片中她情緒激動，哭得滿臉通紅，邊說邊以紙巾拭淚，狀甚可憐。她由片段起初便不停說要問爸爸一個問題，著對方要回答她：「我已經尊敬的對你說，回答我一道題可以嗎？你說我是哪裏對你不好，還是我哪裏哪裏差，還是哪裏不行？你可以隨便說，我可以改，但是我有自由的時間啊！我不能沒有自由啊，我不能光在學習身上，學習必須勞逸結合啊。」

婷婷又指，自己每日按時完成功課作業，把自己都做的事都悉數完成，反問爸爸：「難道我玩還有問題嗎？」爸爸遂回答「沒有」，並同意女童可以玩一會兒，但時間不能太久，未料此話再次觸動婷婷情緒，她立即反駁：「我9點就睡了呀，我還能玩到半夜？你說我玩過半夜嗎？」

爸爸隨即安撫女兒，表示眼見女兒最近表現好，允許她玩耍，但婷婷更加不滿，駁斥「還看我最近呢，我每天都表現很好」，而爸爸繼續解釋，希望婷婷能一直維持好表現，並繼續堅持下去。婷婷認為爸爸對她的要求令她倍感壓力，更形容自己的生活比機械人還要忙碌：「你要是這樣要求的話，機器人（機械人）都忙不過來，我長八隻手都忙不過來的呢！還說你給我的壓力少，你真行，有本事你試試我這個壓力。」

婷婷及後愈哭愈激動，拿出紙巾拭淚，反問爸爸：「我要是能做到自己獨立、自己生活的話，我還是需要跟你在一起嗎？最後告訴你一句話，請珍惜我們孩子的兒童時光。」

片段中婷婷據理力爭，且有理據地為自己爭取玩耍的時間，贏得大批網民支持。不少人都認為小朋友在完成正事後，都應該有足夠的時間玩樂及休息，好好享受童年，「句句在理，句句經典，句句戳心！這姑娘長大後一定會很優秀很成功」、「看得出來她真的壓力很大，何必讓她那麼累啊，孩子已經這麼自律了，其他時間家長不該再管太多」、「把孩子美好的童年還給孩子吧」。