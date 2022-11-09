全日課｜教育局已收到484間學校申請恢復全日面授課 35間為小學

截至上周四（11月3日），教育局收到全港共有484間學校恢復全日面授課堂的申請，最快可以於12月1日恢復全日面授。教育局同時表示，如學生接種率達100%才有條件考慮暫停快測，以減低重症風險。



教育局收到484所學校申請恢復全日課 當中35間為小學

若全校或個別級別學生兩針接種率達7成，可向教育局提出申請恢復全日課，並可於12月起實施。教育局上周四表示，截至11月3日，共收到全港達484間本地學校申請相關安排，當中有35間為小學、449間為中學，而其中62間中學只申請部份級別恢復全日課。

接種率須達100%才有條件考慮暫停快測

現時學校上學前須進行快速抗原測試並向學校呈報情況，才能回校上課。而10月底教育局局長蔡若蓮接受港台專訪時稱，出發點是為了保護學生，減低重症風險。若學生接種率須達100%，當局才有條件考慮暫停相關安排。

小學及中學恢復全日課要求

小學方面，如全校或個別級別打兩劑新冠疫苗滿14天的學生達70%或以上，可申請全日面授； 而小學生課外活動的接種要求，由3針（5至11歲打復必泰只須兩針）下調至打兩針逾14天。

中學方面，原定11月1日起上調返全日課的門檻至九成學生打齊3針，局方暫緩要求，押後至明年2月1日實施。

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