學童校內用膳不再設隔板　兒科醫生建議緊記呢3點減低感染風險

教育局昨（8日）更新預防2019冠狀病毒病學校健康指引，放寬中小學的防疫措施，取消學校應在書桌和餐桌安裝隔板的規定，僅須確保用膳地點須空氣流通及有足夠鮮風供應，亦不再列明學生保持最少1米社交距離。兒科醫生陳欣永認同有關做法，認為現時學生每早做快測已有效減低校內感染的風險，加上大部分學生已接種疫苗，隔板作用不大，只要確保有足夠通風，感染風險也能大大降低。



校內不再設隔板 僅須確保通風

教育局昨（8日）更新預防2019冠狀病毒病學校健康指引，刪去學校應在書桌和餐桌安裝隔板的規定，僅表示學校在恢復全日面授課堂時，如安排學生在校內午膳，須確保用餐地點的空氣流通及有充足的鮮風供應，以及食堂 ／進食地方內的座位分佈能讓學生保持適當的距離。指引提醒，學校應提醒學生，在進食前後進行手部衞生，在摘下口罩進食或飲水時不應交談，應放好口罩，並於進食或飲水後立刻戴上口罩。學生亦切勿共用餐具、食器，切勿共享食物或飲品。

資料圖片

指引亦不再列明上課要「面對背」排坐，以及學生須保持1米社交距離的要求。新指引指，在中小學的課堂上，校方應盡量使用課室／環境的空間，以保持學生之間的距離。學生以分組形式安排座位進行小組討論活動時，同學之間應保持適當的距離。

幼稚園方面，新指引指出，校方應盡量使用課室的空間，確保空氣流通及有充足的鮮風供應。若兒童需要進食，宜安排兒童分批進食，應讓兒童保持一定的距離，減低兒童受感染的風險。幼稚園午睡安排則保留設置隔板的建議，提醒校方應檢視兒童午睡的場地，確保空氣流通及有充足的鮮風供應，並應適當地調整兒童午睡的安排及位置，讓兒童保持一定的距離，避免讓他們近距離面對面而睡。

▼▼ 9.1 福建中學附屬學校開學



兒科醫生：學童已每朝快測，隔板作用不大

兒科醫生陳欣永認同教育局有關安排，他接受記者訪問時表示，在現時的疫情下，學童每天上學前必須進行快測，加上大部分學童均已接種疫苗，「只要學校確保用膳場地有足夠通風，其實隔板的作用不大，所以我也很同意這個安排」。

他又指，隔板目的為營造距離感，萬一大家出現咳嗽、打噴嚏時，可阻隔飛沫直接接觸身邊人，因此當學校不再設有隔板時，家長需提醒子女提高個人防護意識。萬一有噴嚏、鼻水、咳嗽時，要即時用手掩蓋，之後徹底洗淨雙手，或用消毒酒精消毒雙手，如有不適則盡量避免上學。學童進食時及除口罩後都應先洗手，當用完餐、戴好口罩後，亦應消毒雙手。另外，學童除下口罩時，亦要妥善放好，「有些小朋友除完口罩就隨手放在書桌，這樣有機會增加交叉感染風險，家長應提醒子女注意。」

另外，陳醫生亦提醒除了新冠肺炎病毒之外，家長也要小心注意流感來襲，「大家近期開始外出旅行，社交活動亦不斷增加，估計流感今年很大機會重臨香港，我也處理過一些外遊後患上上呼吸道疾病的個案，所以家長要注意子女均衡飲食，有足夠睡眠及休息，增強抵抗力。」