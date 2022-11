親子好去處│科學園免費道路安全嘉年華 將軍澳七大足球運動體驗

科學園辦留心蛋嘉年華-免費入場親子同樂 VR體驗認識道路安全

今年適逢道路安全議會成立49周年,議會將於2022年 11 月 13 日(星期日)在科學園舉辦留心蛋嘉年華。活動設6大專區,包括留心蛋設計比賽展覽及拍照區、交通安全城、單車學堂、VR 互動體驗、有獎攤位遊戲及創意工作坊。嘉年華以留心蛋為主角,結合生動而富有啟發性的遊戲,深化大人和小朋友對道路安全認識,宣揚「好心態出行- 專心、留心、唔分心」的新主題。



早前議會亦舉辦「齊齊畫出好心態- 留心蛋設計比賽」,邀請不同年齡層的市民發揮想像力,以藝術思維創作,為議會吉祥物「留心蛋」設計新裝!嘉年華當日於展覽及拍照區將會公開展出一百隻3D留心蛋入圍作品,大家可以與各個獨一無二的留心蛋打卡留念。

今年嘉年華設VR互動體驗遊戲——「奔跑救世界」及「道路指揮家」,大家可以親歷其境置於虛擬世界,從科技互動中體會好心態出行,培養道路安全意識!

有獎攤位遊戲包括「唔分心」神射手,讓參加者化身神射手擊倒不正確的行為目標牌得分;「留心」大棋盤可供2-4人同時參與,學習善用路上的過路設施,爭取時間到達終點;亦有拋出「好心態」的擲彩虹遊戲及單車學堂等有趣遊戲,另大人小朋友都可以在遊玩中了解更多道路安全的知識。參加者完成遊戲後可獲取豐富禮品!

另外,體驗區特設交通安全城,讓小朋友模擬駕駛小車輛,根據道路使用者守則駛經不同的路標和路線,學習遵守交通安全規則,完成後可獲嘉許為交通安全小先鋒。喜歡做手工的大人小朋友亦可參與「專心」工作坊,利用熱縮片DIY屬於自己的留心蛋匙扣。

日期:2022年 11 月 13 日(星期日)

周年典禮時間:10:00-10:55

嘉年華開放時間:11:00-16:30

地點: 香港科學園大廣場

入場門票:免費 (無須預先登記)

活動當日大會提供穿梭巴士來回香港科學園及大學站B出口。

TKO Spot 「盛世足球狂熱」-七款不同主題的免費足球挑戰



迎接四年一度的足球盛事,全城將進入足球狂熱!由即日至2023年1月1日將軍澳TKO Spo舉辦「盛世足球狂熱」活動,於商場3樓的全港最大型空中戶外運動場地「將軍競技場」,提供七款不同主題的免費足球挑戰,讓一眾球迷率先投入足球盛事氣氛,享受運動的樂趣。



商場2樓更設有球衣展覽區,收藏家陳嘉健提供八件簽名版經典球衣於商場展出。顧客更可於互動裝置自製專屬球員卡,緊記拍一張型格相片再上載至社交媒體打卡。

首階段六大足球遊戲關卡 再玩5 vs 5 巨型足球機

商場今次聯同法國大型運動品牌DECATHLON 舉辦「盛世足球體驗」,場內有七款不同實體足球運動,球迷們先於10至11月的「前哨體驗」作熱身訓練,為12月的「落場實戰」作充足準備。每個階段都有六款足球遊戲體驗,並會分階段作更新,兩個階段共有七款不同遊戲種類。每個大型遊戲裝置均結合了足球及娛樂元素,無論大人或小朋友都可以體驗在球場上的快感。

「前哨體驗」將於即日起至11月30日的周日,在TKO Spot 3樓「將軍競投場」舉辦六款足球遊戲體驗,讓大家做好熱身準備!踏入12月至1月期間的周末和公眾假期,便會進入「落場實戰」階段,屆時將加入5 vs 5 的巨型真人足球機。遊戲除了講求球技之餘,亦需要團隊合作,場面應會搞笑又刺激。每款體驗活動都適合大人和小朋友,讓小朋友發掘對足球運動的興趣,亦是假日放電的好機會!

八件經典球衣「珍品」展覽 自製電子專屬球員卡

除了刺激好玩的足球體驗活動外,球衣收藏家陳嘉健(阿Dee)將借出八件經典球衣「珍品」,於商場2樓展出,當中包括2018年世界盃法國國家隊麥巴比的簽名球衣、2007年英格蘭國家隊對戰巴西友誼賽球衣(附英格蘭及巴西球員簽名)、曼聯球星C朗拿度的球會簽名球衣等,球迷們可以近距離欣賞一眾球星的戰衣。

喜歡打卡的更不能錯過展覽場地內會場限定的「自製球員卡」互動裝置,球迷們可選擇自己喜愛的背景、球隊球衣及足球位置,再自拍一張型格照片,製成一張電子專屬球員卡,即可上載至社交媒體跟朋友分享!

免費試玩最新eFootball™ 2023遊戲

由10月30日至2023年1月1日,球迷們可以到商場3樓DECATHLON 店內試玩區,試玩最新eFootball™ 2023遊戲,一起投入全新足球遊戲娛樂體驗。

私人足球訓練學校 一小時免費課程

11月內之周六,由香港超級聯賽烏克蘭籍球員奧利斯(Aleks Shliakotin)所創辦的私人足球訓練學校A & S Football Center ,將為TKO Spot 提供一小時免費足球訓練課程。專業教練包括曾效力香港飛馬及東方龍師的前鋒麥基,將傳授參加者足球技巧,培養孩子對足球興趣,發掘他們的潛能。

以上所有活動受條款及細則約束,活動內容如有更改,恕不另行通知。

赤柱廣場x少爺啤•球迷狂歡節



世界盃步步迫近,足球旋風席捲全城,同樣以Chill聞名的赤柱廣場和「少爺啤」一拍即合,由11月12日至12月18日一連6個週末火熱呈獻「赤柱廣場x少爺啤•球迷狂歡節」,打造全港首個寵主同樂、人機共融的全方位足球樂園:4大趣味滿Fun的足球遊戲進駐特設的Chill迷你足球場,拉埋寵物和機械人扮鬼扮馬落場踢波兼打卡狂歡;4大球迷打卡位引爆自拍熱潮,霓虹球場的2.5米高「集氣啤酒樽」裝置、4米高「Bottles Up! 啤酒樽聖誕樹」及世界盃主題拍照道具和巨型發光足球,最適合帶着活潑好動的寵物和小朋友來瘋狂打卡。



【赤柱廣場x少爺啤•球迷狂歡節】活動一覽

「Chill迷你足球場 - 4大足球遊戲」活動詳情:

日期:2022年11月12日至12月18日(逢星期六及日)

時間:下午2時至5時(每日12個時段,每個時段10分鐘)

地點:赤柱廣場地下

參加方法:顧客於赤柱廣場或美利樓商戶即日以電子貨幣累積淨消費滿HK$50或以上,即可享受足球體驗一次。

備註:參加者必須為8歲以上、身高1.2米至2米、體重80公斤內之人士。

「齊賀世界盃 - 4大打卡位」開放詳情:

日期:2022年11月12日至12月18日

時間:上午11時至晚上8時

地點:赤柱廣場地下、天幕廣場及1樓

費用:免費

T.O.P彌敦道桌上球王-「足球機體驗區」參與四大球技考驗



為響應2022世界盃足球熱潮,旺角商場T.O.P This is Our Place(以下簡稱T.O.P)聯乘香港足球機協會(以下簡稱H.K.T.S.F.)由即日起至11月30日推出【T.O.P彌敦道桌上球王】,募集全港足球機愛好者參與球技考驗,與專業選手過招,爭奪球王殊榮。



足球機又稱桌上足球,藉世界盃熱潮,T.O.P舉辦一系列活動,「足球機體驗區」限時登場,特製足球機全日免費任玩,迎戰四大球技考驗,豐富獎品一「踢」即有。自問球技精湛就立即參加「高手過招日」,與專業球員一較高下,爭奪「T.O.P彌敦道桌上球王」的至尊頭銜。此外,活動期間更會上演「決戰旺角之巔」,由兩位H.K.T.S.F.專業選手即場大鬥決,盡顯頂尖球技。出賽前記得到「唔講你唔知」入門指南溫故知新,化身做足球機達人!練波之餘可以到5樓空中花園的2米高T.O.P 閃亮足球打卡SELFIE。

兩大遊戲 四大球技考驗 「露兩手」 商戶餐飲禮券及豐富獎品一「踢」即有

為發掘下一個桌上球王,T.O.P於指定日期推出「露兩手有獎遊戲」,誠邀每位球技精湛的大小朋友前來挑戰,現場特設「未學行先學踢」四大球技考驗大家身手及「衝力射球」兩大遊戲,全方位測試球員在「發、控、傳、射」四方面的真正實力。專為「衝力射球」特製的足球機,把正規足球機及於嘉年華常見的乒乓球機合二為一,於足球機上加設多個計分欄位。

「高手過招日」連戰專業選手 問鼎桌上球王寶座 贏取豐富獎品

11月20日參加「高手過招日」,挑戰來自H.K.T.S.F.的專業選手,足球機專業選手於初賽只會以單手應戰,每位參加者隨時贏走EA SPORTS™ FIFA 2023 PS5版遊戲光碟版乙隻或高達HK$150指定餐飲商戶禮券。

「決戰旺角之巔」H.K.T.S.F.專業選手表演賽 盡顯頂尖球技

2022世界盃掀起全球足球狂熱,其實桌上足球發展為國際性常規運動比賽項目已超過10年,為展現緊張刺激的足球機賽事,T.O.P 將聯乘H.K.T.S.F. 於11月20日下午2時舉辦「決戰旺角之巔」表演賽,由兩位H.K.T.S.F.的頂尖選手即場較量,示範如何在足球機競技中有組織地攻守及運用戰術,大家屆時可親臨現場觀賞賽事。

地址:旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place

