家庭計劃｜多生一個弟妹　免令孩子孤單？網民分享經歷勸父母三思

很多父母在誕下了第一個寶寶后，都會面臨的一個問題是：該不該生二胎呢？



在經濟能力允許的情況下，很多父母的選擇都會是「要二胎」最大的原因還是因為他們認為，孩子一個人的成長實在是有些孤單了，如果能有個弟弟妹妹陪伴他們一起成長，兩個孩子互相扶持、學習和長大，這也算是父母給予孩子最大的一份親情和禮物——但事實真是如此嗎？

相關文章：親子｜爸爸驚覺對孩子沒感情 不敢告訴老婆 網民嘆：你並非特例

+ 8

日前一名台灣網民就在知名網站Dcard發文，分享自己的親身經歷呼籲大家「別為了孩子有伴而生二胎」。 這網民表示自己本身有個比她大三歲的姐姐，雖然這三歲的年齡差是大家公認「最適合的姐妹相差年齡」，但可惜的是她們倆從小就不親。

她表示，當年她的父母因為時常看到姐姐一個人在那玩，就以為她很孤單，所以才想到多生一個給姐姐當玩伴，但爸爸媽媽不知道的是「姐姐就是喜歡一個人玩」。 她表示，姐姐天生就喜歡獨處，「可以自己對着一堆不同顏色的習慣，假設他們是人，演出一出八點檔大戲」。姐姐本身的社交能力很強，在學校是個八面玲瓏的交際花，雖然她擅長社交，但不代表她喜歡社交 —— 她就是單純更愛一個人待着。

反觀事主自己的性格，從小就屬於是「需要人陪」的個性，總想着身邊可以有人一起玩、一起聊天，但她的姐姐就是寧可對着牆壁說話，也不想和她玩，姐妹倆的關係並沒有爸媽當初想像的這麼好。尤其是姐姐從小就被爸媽要求要幫忙照顧她，更加讓姐姐對她不喜。 當初爸媽生二胎的初衷，就是想讓姐姐有個伴，但事實上姐姐根本不需要多一個弟弟妹妹的陪伴，反而是她這個妹妹被生出來後獨自寂寞。

所以網民以她自身的經歷，奉勸各位爸媽，希望他們生二胎的原因，僅僅只是因為「你們自己想要」而不是以「給老大生個玩伴」為目的。 人和人之間的相處還是非常講究緣分的，有人會因為有兄弟姐妹的陪伴而感到幸福，但也有人會認為這些手足親情只會給自己帶來煩惱和負擔。 最後她更是跑出了一道靈魂拷問：

如果你只是因為大寶說想要、或是你自己覺得大寶需要有伴才生，那生出來後大寶要是不想要了，你要把二寶塞回去嗎？

【延伸閱讀，更多親子關係資訊】

責媳婦生女是蝕本 正義女生一句神還擊 鄰居補刀窒到阿伯冇聲出

+ 6

這才是BB圍欄的「正確用法」？ 網民笑稱很多爸爸都喜歡這樣用！

+ 13

【本文獲「Goody25」授權轉載。】