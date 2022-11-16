並非鄙視窮人，但優秀的孩子都是富養出來的！窮養害其自卑一生

在很多老一輩人的觀念中，孩子就應該窮養，以便讓他們學習刻骨耐勞和節儉的美德。但是窮養真的是對孩子最好的育兒方案嗎？



根據研究發現，窮養的孩子更容易自卑和產生焦慮情緒，甚至在面對委屈的時候傾向於選擇忍氣吞聲，安慰自己退一步海闊天空、不敢表達自己的意見，也不擅於爭取自己應該享有的權力、總是認為自己配不上這個配不上那個等。看到這麼多負面的後果，你還認為孩子應該窮養嗎？

或許窮養本身就是一個錯誤的觀念？那麼孩子應該如何富養呢？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 父母的陪伴與疼愛

孩子心靈上的匱乏才是一切根源所在，如果孩子總是感覺心靈空虛或是缺愛，孩子就會選擇追潮牌、霸凌班上弱者、在學校惹事、對朋友委曲求全等來嘗試吸引別人或父母的注意以彌補自己內心的空虛。根據心理學研究發現，從小不與父母接近的孩子在人格培養上或多或少都會存在著某些缺陷，所以對孩子的陪伴與疼愛進行富養方式是父母給予孩子最好的禮物。

2. 讀書、教育資源和環境薰陶

在孩子學習的道路上，父母應該讓孩子「多吃點苦」，但這並不意味著父母應該不提供良好的教育資源，相反，父母應該在讀書和教育資源上富養。套上華人的一句金言：再窮也不能窮教育！無論是男孩還是女孩，要想成為一個有價值有質量的社會精英，最不該缺乏的就是教育資源和環境薰陶。父母在孩子的教育投入上不應該吝嗇，如果孩子要買什麼課外書籍或是去圖書館書店書局，父母應該儘量滿足孩子的需求。除此之外，在孩子有意向學習一些額外技能或興趣時，父母應該在自己能夠負擔的範圍內去滿足孩子的需求，而不是以「對讀書/掙錢無益」拒絕，因為人的幸福感就是從「做自己喜歡的事」中獲得的。

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3. 視野和格局方面

正如莎士比亞說：我所知道的事就是我自己的無知。只有見過世界的廣闊，才會發現自己的渺小。父母應該鼓勵孩子增長見識，帶孩子見見世面和開闊眼界，凡事不要斤斤計較。在歷練人情世故過後，孩子也會慢慢變成一個見過世面的人，最終在格局上得到一個質的飛躍。

4. 道德、人格和情商

擁有知識和技能固然重要，但假如心術不正，把知識運用在錯誤的地方導致害人害己，也不會得到世界的尊重和認可。一個人如果沒有點道德底線和情商，就算能力再強、視野再遠，也一定走不久，因為身邊的人都不願意幫助和支持他。道德這種事其實很考驗人性的，因為對錯不是對立面，而是心理那個最後的防線。

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富養固然重要，但為了培養一個良好的人格發展，父母也應該在某些地方適當窮養。

例如，孩子在面對挫折和逆境的時候，父母應該讓孩子在這個時候多吃點苦，因為父母不能陪伴孩子一輩子，讓孩子建立強大的內心才是上上策。第二，培養孩子的自理和獨立能力時不能富養。在面對家務事或是孩子出國留學，父母應該鼓勵孩子獨立解決一些生活技能例如打掃、煮飯、生病時定時吃藥等。

第三，在孩子學習和努力的過程中，父母一定要窮養孩子，不要讓孩子認為父母就是靠山，讀不下去大不了回來繼承家業，這樣會導致孩子在自己個人的成就追求上碌碌無為，甚至過了幾年後在別人收穫碩果的時候依然一事無成。最後一個，對於物質和名牌上的追求應該克制孩子的慾望，追求更好的物質生活是人之常情，但不是淪落到陷入無意義的攀比和炫耀。

最怕的是該富養的時候窮養，該窮養的地方卻又富養。你的父母是窮養你還是富養你？你又會窮養還是富養你的孩子呢？喜歡這篇文章就趕緊收藏起來吧！

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