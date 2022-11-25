親子好去處｜深水埗足球同樂日暨汽車嘉年華 Louis YAN即場施魔法

為展現深水埗區的創意及活力，深水埗各界慶典委員會（下稱「深慶會」）每年都會與深水埗地區團體舉辦一連串的活動，與眾同樂。適逢慶祝香港回歸25周年，「深慶會」將於11月27日(星期日)舉行「足球同樂日暨汽車嘉年華」，場內齊集多款古董名車、經典巴士、新能源車作展覽，同日亦會上演緊張刺激足球競賽，還有著名魔術師Louis YAN即場表演，精彩節目多鑼鑼！



2022年踏入尾聲，「深慶會」將於星期日在花墟球場舉辦大型嘉年華盛會「足球同樂日暨汽車嘉年華」，入場人士可以觀賞五人足球四角賽外，還有古董車展覽、精彩魔術表演、大量攤位遊戲，大人小朋友都啱玩！立即帶大家率先看看場內精彩活動：

1. 經典汽車展覽

「足球同樂日暨汽車嘉年華」得到深水埗各個地區社團的支持和參與，舉行最多款式的汽車種類作汽車展覽，包括車齡過百年的古董名車，巴士公司的懷舊經典巴士，相信小朋友從未親目見過部分退役巴士，可以近距離體驗，一定大有驚喜！另外，亦有最新的節能電動車作展覽，讓大家體驗最新能源車！

現場更設有「搖控模型車體驗區」及「兒童電動車體驗區」，小朋友可以親自落場駕駛，體驗風馳電掣的樂趣，同時一班參加者又會大曬模型車及兒童電動車的改裝，由各位車迷一手一腳改裝而成，絕對可以成為一班車迷的相聚勝地，家長更可以帶小朋友親身一嚐駕駛初體驗。

2. 著名魔術師Louis YAN 精彩表演

是次活動主辦單位請來一名特別嘉賓到現場作精彩表演：有「港版大衛高柏飛 」之稱的Louis YAN 甄澤權！Louis YAN曾主持電視台「街頭魔法王」系列節目而廣為人熟悉，其個人世界巡迴魔術之旅走遍世界各地，於香港、澳門、洛杉磯、拉斯維加斯、多倫多、墨爾本、悉尼等地作演出，創下首位香港魔術師擁有個人世界巡迴魔術演出的紀錄。大人小朋友萬勿錯過Louis YAN 精彩表演！

3. 足球比賽

世界盃熱潮席捲全港！是次活動有近百名「足球小將」報名參與足球競賽，入場人士可以觀賞五人足球四角賽外，更可以率先觀看晉峰及栢禧首次公開表演賽。

4. 豐富遊戲攤位

場內更設有多個攤位遊戲，大人小朋友可以一齊挑戰低碳節能遊戲，鬥高分！場內更有免費雪糕、免費爆谷派發！

「深水埗各界慶典委員會」於2018年7月1日成立，目的旨在組織深水埗各界人士籌辦各項慶祝節日的典禮活動，促進深水埗各界積極參與，提昇區內喜慶節日的歡樂氣氛，並弘揚及提高市民愛國愛港意識，構建和諧社會。

活動詳情

日期：2022年11月27日(星期日)

地點：花墟球場 (九龍塘界限街101號)

時間：11:00-17:00

憑入場券入場，入場券免費派發

點擊即睇2022聖誕親子好去處↓↓↓