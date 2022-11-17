親子好去處｜各大商場辦聖誕慶祝活動　必睇將軍澳中心珍稀爬蟲

萬聖節才剛剛過去，本港各大商場已經陸續開始聖誕慶祝活動，當中新都會廣場以Sanrio人氣角色布甸狗為主題，打造「漫遊太空之甸」奇幻之旅，新城市廣場及HomeSquare則以秘魯彩虹山及治癒草泥馬為靈感，配以逾百萬顆燈光，建出逾2萬呎夢幻彩虹國度，適合一家大小齊齊打卡。而將軍澳中心更將築起中世紀魔幻城堡，展示蜥蜴、變色龍及守宮等8款爬蟲類動物，各位喜歡親親小動物的小朋友記得留意！



新都會廣場

由即日起至2023年1月2日，人氣王布甸狗將帶領好友 Macaron 及 Muffin 等組成太空冒險小隊，以全新炫亮型格太空裝造型於新都會廣場首次亮相。場內特設5大戶外打卡位，包括超巨型5米高「布甸號」火箭發射站、5米高科幻「星際探測基地」、約會必到的13米長「漫星花院」、閨蜜至愛的光影遊園，以及以霓虹燈及紫色花打造的霓虹星光牆，各位粉絲可以伴隨布甸狗，攜手於太空執行任務，開心歡度聖誕！

由12月起，場內更將開設期間限定店，出售超過200款周邊商品，包括期間限定店獨家發售的最新布甸狗星空系列及一眾Sanrio characters聖誕造型新商品等，大家可以挑選心甜禮品於佳節送上窩心祝福。此外，The Point會員憑指定電子消費金額及積分，更可換領可愛兼實用的布甸狗太空系列限定精品，包括單柄陶瓷碗及星際收納袋。

新城市廣場

由11月11日至2023年1月2日，新城市廣場及HomeSquare攜手打造【草泥馬「癒」悅聖誕 • The Healing Christmas In Town】，現場有過百隻軟萌可愛的草泥馬，與一家一起探索15大夢幻又療癒感十足的節日打卡景點。

當中新城市廣場1期7樓空中花園以秘魯彩虹山為靈感，利用過百萬顆璀璨燈光打造出6大浪漫星光打卡位，包括2米高巨型草泥馬棲身的「星河映湖」、由兩排草泥馬夾道相迎的「紫醉星橋」。商場1期1樓羅馬圓型獻技場則將變身為草泥馬聖誕樂園，除有4大粉色系打卡位，更融合巨人版草泥馬聖誕嘉年華遊戲，將每個打卡位變成有趣的互動遊戲，包括「搖搖草泥馬」、1,000呎「草泥馬推彩虹」、5呎高「草泥馬推保齡」及5米高的「草泥馬瀡滑梯」，適合一家大細！商場1期3樓戶外平台草地亦將放置3個不同主題的4米高全透明星空帳篷，於12月24日至26日期間將有漫天飄雪紛飛，大家更可與聖誕老人合照，感受節日浪漫氛圍。

將軍澳中心

由即日起至2023年1月2日，將軍澳中心將舉行《A FairyTAIL Christmas》，於中庭築起中世紀魔幻城堡，展示8款來自世界各地的爬蟲類動物，包括白化美洲鬣蜥、松果尾石龍子、七彩變色龍及魔物守宮，當中更有二級保護動物，喜歡動物的小朋友可以近距離觀察珍稀「爬爬」的一舉一動。

+ 1

而魔幻城堡由紅色噴火巨龍所保護，一眾想成為「龍騎士」的挑戰者，除可在城堡內的主題房間打卡留念之外，更可參加「360認識爬爬工作坊」，憑The Point積分換取「蜥蝪愛心午餐盒」，包括生菜、南瓜、紅蘿蔔等有益健康的蔬菜，親手撫摸和餵食各種爬蟲小動物，與明星「爬爬」們零距離接觸，挑戰膽量。

場內同時舉行魔幻城堡主題市集，出售聖誕特色手作、節日禮品及美食、時尚飾物，讓大家與「明星爬爬」於普天同慶的節日一同作樂。

「World Family Club」

兒童英語活動學習中心「World Family Club」今年破天荒首次推出公眾活動，12月17日於位於荔枝角D2 Place的會員中心舉辦首個公眾大型冬日英語嘉年華。小朋友與家長不但可以參與最受追捧的親子英語歌劇 Play Along! Show 聖誕限定版，更可參與由美語哥哥姐姐主持的「Ginger Cookies Workshop」活動，親自粉飾可愛薑餅人曲奇，通過多元化的實用生活學習例子，讓小朋友活學活用英語知識！

+ 1

嘉年華除了有豐富的互動體驗外，更設有由美語哥哥姐姐帶領的5大全英語攤位遊戲，包括拋雪球遊戲Snowball Bucket Toss、繽紛冬日釣魚樂Ice Fishing Game、我要做神射手Beanbag Can Throw、動動小腦筋Ping Pong into bottle toss及抓緊聖誕老人足跡Santa Hat Ring Toss。小朋友盡顯身手，亦可邊玩邊學英語。

01空間優惠：太平山頂纜車門票｜第六代山頂纜車＋凌霄閣摩天台428入場門票（需至少3個工作天前預訂）

立即預約

期待已久的第六代山頂纜車將於 2022 年 8 月 27 日隆重登場，以全新面貌亮相的新一代山頂纜車承載現代經典設計概念，配備煥然一新的總站和升級設施，勢必大大提升訪客的體驗，並以更大的載客量來迎接世界各地的遊客。登上太平山頂，乘搭最負盛名的山頂纜車是難忘的體驗！整條鐵路以鋼索拖行，列車依山坡斜斜的攀升，沿途伴有維多利亞港景緻，隨著坡度升高，視野逐漸轉為俯瞰，坐在車廂內往外看，高樓大廈，山邊的樹木看起來也都倒斜了！

太平山山頂纜車是香港知名的特色景點地標，沿途能夠俯瞰香港的迷人風景

凌霄閣摩天台428是香港最高的360度觀景台

白天與夜晚都有不同的視野，擁有全香港無死角的觀景

掃描QR code直接快速入場，無需換票

山頂纜車（單程） + 凌霄閣摩天台428門票



票價：

成人（12 - 64 歲）- $100

兒童（3 - 11 歲）- $52

長者（65 - 99 歲）- $52

山頂纜車（來回） + 凌霄閣摩天台428門票



票價：

成人（12 - 64 歲）- $120

兒童（3 - 11 歲）- $62

長者（65 - 99 歲）- $62

*0-2歳免費

纜車站地址：

中環花園道33號山頂纜車總站 - 山頂凌霄閣

山頂纜車服務時間：

上午 7 時 至 晚上10時

凌霄閣摩天台428服務時間：

- 週一至週五 上午 10:00 - 下午 10:00

- 週六、日、公眾假期 上午 8:00 - 下午22:00

山頂纜車是全球著名及歷史最悠久的纜索鐵路之一。自 1888 年 5 月正式啟用以來，它一直肩負著接載乘客日常往來香港中環商業區與太平山之間的任務。山頂纜車採用相向行駛纜索系統，路軌長 1.27 公里，坡度介乎 4 至 25.7 度， 於海拔 33 米至 396 米之間穿梭。山頂纜車是全港最受歡迎的旅遊景點之一，其總站坐落山頂凌霄閣，乘客可欣賞全方位的遼闊景色，堪稱世界感觀之最。而座落於太平山的山頂凌霄閣則是香港最富有特色的地標之一，亦是香港的主要旅遊熱點。

山頂凌霄閣內設有坐擁醉人景色的時尚餐廳，及一系列創意優閑食肆，再加上充滿傳統街道特色的山頂市集，和室內及室外的特別燈光效果，令山頂凌霄閣躋身成為全港最受歡迎的消閒娛樂勝地之一，為本地居民及各地遊客創造難忘的旅程。

另外，旅客可於海拔 428 米高的凌霄閣摩天台 428 — 香港最高的 360 度觀景台，居高臨下鳥瞰山下風光，近觀充滿無限活力的都會景致，並遠晀新界清新宜人的翠綠山巒，以及憩靜安逸的南中國海離島景色。

以全新面貌亮相的第六代山頂纜車。

01空間優惠：昂坪360纜車來回車票｜大嶼山

搭乘昂坪纜車到大嶼山看天壇大佛，僅需 25 分鐘即可直達昂坪山頂，水晶車箱透明車底設計，讓無際碧海和翠綠山巒在您腳下震撼呈現。事先購買昂坪纜車門票，不必擠在人龍中排隊買票，可直接到旅行社換票櫃台取票。

立即預約

昂坪纜車連接大嶼山東涌市中心及昂坪，全長 5.7 公里，昂坪纜車採用安全可靠的雙纜索纜車系統，是香港首個同類系統，旅程由東涌纜車站開始，越過東涌灣，到達機場島上的轉向站，在折回東涌灣上再60度轉向至北大嶼山。

開放時間：10:00 - 18:00

標準車廂

如果您已經從各種途徑得到香港旅遊資訊，你會發現昂坪纜車曾被評為世界十大最佳纜車體驗之一，是你不能錯過的行程。乘坐標準車廂就是您在香港旅遊完美開始。

水晶車廂

水晶車的透明車底設計，讓無際碧海和翠綠山巒在您腳下震撼呈現。透明車底的嶄新視角，讓喜歡嘗新的您猶如飛鳥般在雲端展翅翱翔，鳥瞰全無遮擋的360度廣闊無限景致，令這昂坪纜車的旅程增添新鮮體驗。

票類選擇

標準車廂來回票

成人 (12 歲 - 64 歲) $188.00

兒童 (3 - 11 歲) $88.00

長者 (65 歲或以上) $119.00

長假期間，景點可能會人流較多，建議預早計劃您的行程

選購水晶車廂，透明車底設計讓你體驗腳下壯麗美景

預定後可直接到旅行社換票櫃台取票，省下即場排隊購票時間

沈醉在沿途的自然美景中，是搭乘纜車最享受的過程