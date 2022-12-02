家電｜空氣清新機用3年便壞？人妻開機檢查 才知一直擺了烏龍
撰文：聯合新聞網
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隨着空氣污染問題越來越嚴重，不少家庭會選擇買台空氣清新機放在家中，將室內空氣淨化，以免呼吸到髒空氣進而引發鼻子過敏。
然而有民眾爆料家中的空氣清新機開了三年，似乎都沒甚麼效果，日前把機器拆開檢查，才發現問題出在自己身上，原來她當初少做了一件事情。
別以為這事只發生在事主身上，其實不少人會這樣犯錯啊！（按圖了解）
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有網友在Facebook群組「爆廢公社二館」發文表示，家中有一台買了快三年的空氣清新機，因為吹了沒甚麼效果，一直以為它壞了，直到最近「才發現我沒有拆袋子，原來是在吹辛酸的」。從事主貼出的照片可以發現，裏面的濾網一直被塑膠袋包覆着，難怪無法有效過濾室內空氣。
帖文一出，不少網友笑回：
．「真好，用了三年還是一樣新」
．「我也是，我五年」
．「趕快打開我的來看看，好險沒袋子」
．「三年都沒拆下來洗？」
．「三年不換濾網，妳也是夠省了」
．「不錯啦！你還覺得空氣清新機沒效果，之前有人沒拆濾網還稱讚效果很好，都不過敏了」
有人對於事主的狀況感到不解，好奇說：
．「最好三年才發現，感覺它壞了需要拆開來看，一般人一兩個月就感覺怪怪了」
．「不是說半年得換濾網嗎？」
對此事主回應自家的空氣清新機只是買來偶爾吹，且以為濾網就是機體表面小小一片、看得見的東西。
有內行人在底下苦笑回應：
．「你不是第一個，也不會是最後一個。之前在某家空氣清新機當維修工程師時，經手這種天兵客戶沒有近千也有上百。連說明書都寫了第一次使用時，請去除濾網之包裝膜，都自動忽略掉了」
．「還好我買的有專人來開箱，敎導使用方式，每年還會到府保養機器、換濾網和測空氣品質」。
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