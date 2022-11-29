潮濕｜2歲童逝世　全因家居嚴重發霉導致？冬季溫度下降時更危險

發霉會導致死亡！據《BBC》報導，2歲英國男童Awaab Ishak 因家中長期發霉，導致罹患嚴重的呼吸系統疾病而死亡。英國氣喘和肺部慈善基金會家庭醫學科醫生安迪（Andy Whittamore）警示：「黴菌被吸入體內並在肺部生長，恐危及生命。」但究竟甚麼是黴菌會造成死亡？該如何保持家裏健康環境呢？



黴菌是一種生長在潮濕地方的微小真菌。家裏發霉的跡象包括牆壁上模糊的黑色、白色或綠色斑塊，以及潮濕和發霉的氣味。冬季溫度下降時，房屋內的黴菌和潮濕會更加危險。

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肺長黴菌危及生命

大家若居住在充滿黴菌環境，容易患呼吸道疾病、感染、過敏或氣喘。黴菌可以將孢子、細胞等「揮發性有機化合物」釋放到空氣中。吸入或接觸這些孢子會引起過敏反應，例如打噴嚏、流鼻涕、眼睛發紅和長疹子。黴菌還會引發氣喘並導致咳嗽和呼吸困難。

即使沒有氣喘的人也會出現過敏反應，家醫科醫生安迪表示：「黴菌會被吸入體內並在肺部生長，恐危及生命。」高風險族群包括老人、兒童、嬰兒、患有呼吸道疾病和皮膚病的患者。黴菌對於免疫系統較弱的人來說也相當危險，無論是由於本身疾病或是因為他們正在服用的藥物。

家裏為何會發霉？

冷凝是家中發霉的主要原因。常出現在家中濕度較高的地方，包括浴室、廚房和窗邊。當溫度下降到露點溫度時，空氣中的水蒸氣會形成水滴。如果水蒸氣接觸到家中露點以下的表面，例如沒隔絕的外牆或冰冷窗戶，就會形成水滴。要是不處理，建物或窗戶表面會變得潮濕、促使黴菌生長。

利茲大學建築環境工程教授凱瑟琳諾克斯（Catherine Noakes）表示，老舊且隔熱性差的房屋容易出現這種情況。還有，日常家務也可能會導致產生過多水氣，包括洗澡、洗衣、烹飪等難以避免的行為。

減少發霉三個技巧

根據新聞畫面顯示，2歲男童Awaab Ishak家中牆壁、天花板等多處都已嚴重發霉變黑，究竟家長要如何保持家中健康環境呢？凱瑟琳教授表示，若家中嚴重發霉，能做的有限，但若情狀不嚴重，仍然有一些方法能夠盡量保持乾燥。

1. 減少淋浴時間，就能減少產生水氣，而且洗澡完馬上擦乾窗戶，讓水氣停留時間縮短。



2. 煮飯時打開廚房窗戶或使用排風扇。



3. 檢查管線或排水孔漏水狀況，以免加重發霉。



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