冷氣機入秋後即被封印？做足「保養5部曲」　最好還是開啟多一次

隨着24節氣中的「寒露」報到，天氣轉涼氣溫變低，大家對冷氣的需求逐漸降低，慢慢的不再有開冷氣的需要。



台電提醒，在讓運轉了整個夏季的冷氣功成身退之前，務必做好保養5步驟，「明年使用時才能維持冷氣的良好效能喔」。

想在下個夏季再好好使用家中的冷氣機，便要趁轉季時好好保養它！（按圖了解）

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台電電力粉絲團發文指出，入秋換季後，運轉整個夏季的冷氣即將功成身退，然而「此時此刻其實是個重要的moment，大家別忽略了，換季就是冷氣清潔保養的好時機」，並公開5大保養步驟如下：

第一步：關閉電源

為避免在拆裝冷氣的過程中觸電，大家清潔前必須先將冷氣總電源關閉。

第二步：清潔面板及冷氣外部

將冷氣機的外殼、出風口葉片上沾染的灰塵擦拭乾淨，可依髒污程度搭配清潔劑擦拭。

第三步：清洗冷氣內部框

將冷氣裝飾框拆下，用清水洗淨。

第四步：清洗濾網

將冷氣濾網拆下來，用清水或中性清潔劑清洗，切記不可拿刷子大力刷。濾網洗乾淨後，建議陰乾或拭乾，不要放在陽光下曝曬，避免濾網脆化、變形。

第五步：開啟送風模式

完成前面4項冷氣清潔的步驟後，把裝飾框和濾網裝回去，再開電源並開啟送風模式，讓冷氣運轉1~2小時，把機體內殘留的溼氣吹乾後再關機，這麼做是為了避免讓殘留的濕氣影響機器運作及使用年限。

最後台電提醒，如果大家在清潔冷氣時發現裏面卡有很多灰塵或有發霉情形，則會建議請專業師傅到家中協助清洗。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】