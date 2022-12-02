保良局張潘美意幼稚園│設特大校舍 戶外園圃 教學生以愛做人

不少家長都想子女在開心愉快的環境中學習和成長，不過香港教育制度下，人人都想「贏在起跑線」，孩子未入學已開始學寫字、上興趣班，無形中令學童承受過大的學習壓力。位於東涌的保良局張潘美意幼稚園重視以「兒童為中心」，兼顧小朋友的興趣、需要和能力，除了設有室內及室外活動場讓小朋友玩樂「放電」之外，更特設戶外園圃，讓學生接觸大自然，愛護一草一木，校長何雪茹表示，課程希望培養學生責任心和同理心，也讓他們學懂「以愛做人」：「生命很可貴，除了自己之外，父母、身邊的花草及小動物，一切的生物也是需要我們去愛護。」

攝影：陳葦慈



少有戶外園圃 學生從小親親大自然

保良局張潘美意幼稚園以綠色校園見稱，校內特設「美意花園」，讓學生身在校內環境亦可親親大自然，體驗有機環保種植。校長何雪茹表示，每位學生都可以分成小組負責照顧一小部分園圃，低年級學生由澆花學起，到高班已可以施肥及播種。園圃內種有豹紋竹、吸財樹、風鈴草等植物，更有各式各樣的蔬果，包括蕃薯、士多啤梨、四季桔、生菜，由「齊惜福」提供課程支援，例如安排農夫到校教授小朋友種植方法與技巧。

+ 4

校內亦備有兩部廚餘機，小朋友除可將每日吃剩的食物分類放進廚餘機回收之外，校方亦會定期邀請家長將家中用剩的食材帶回學校，回收製成肥料。「學校較特別是有蚯蚓箱用作堆肥，小朋友可以將蘋果皮或者變壞的蘋果放到蚯蚓箱中培植。我們還每星期設有『親親蚯蚓』的時間，他們都很雀躍。」何校長表示，希望藉此培養學生珍惜食物、減少浪費的美德，同時灌輸環保生活概念。

+ 4

望培養學生獨立有自信

除了戶外園圃，學校共有8個課室、室內活動場、室外活動場、唱遊室及圖書區，空間相當寬敞，到處也掛滿了學生及教職員的小手工及畫作，洋溢著溫馨有愛的氣氛。學生更不時主動走向校長，分享自己剛完成的小手作，何校長形容，學校是一間有愛的「Happy School」，期望培養學生獨立有自信，勇於表達己見。

她舉例，校方每天都會安排學生進行分組學習，但其餘時間則盡量讓學生自行作出選擇和決定，例如做先哪樣功課、先玩哪樣活動；課堂進行小手工及美術創作時，學生亦可在既定框架或主題上，選用自己喜歡的素材及原料。「只要是學生想做、想表達的事，校方都會尊重。我們亦有安排K2及K3的大哥哥大姐姐跟K1同學講故事，或者在自己小組中分享故事，幫助訓練表達能力及建立自信，所以校內的學生都很主動跟同學、老師及校長分享。」

保良局張潘美意幼稚園 校長何雪茹（攝影：陳葦慈）

家長：子女學懂表達自我

家長詠兒的細仔目前就讀K2，大仔同樣是幼稚園的畢業生，她形容細仔為人怕醜，疫情期間甚少外出及接觸他人，擔心他上學後難以跟同學及老師相處，未料細仔在老師的鼓勵下，很快已適應幼稚園生活，回家後不時分享校園趣事，老師亦反映兒子不單跟同學相處融洽，更會主動幫助身邊同學，令她大為放心，更笑言：「細仔上了一個月學已經主動說想繼續返學，我試過向他提出交換由媽媽上學，他也立刻拒絕，『唔得！只有我先返得！』，令我感覺他很享受學校生活。」

左起：家長Vicky，家長詠兒（攝影：陳葦慈）

而Vicky的大女及細仔則分別就讀K3及K1，她笑言細仔雖然只入學了兩個多月，「理應仲係一舊雲咁」，但已能清楚說出班房中有2位班主任，「返到屋企都會繼續提及教師名，所以我想他應該幾喜歡這家學校、校園氣氛，才會專心記得身邊出現的人和事。」至於性格較為內儉的大女，在將近3年的學習中更逐步建立自信，「老師曾經話過阿女好多時識答問題，但唔敢舉手回答，我見老師唔會強迫，會在適當時間給機會她發言，慢慢鼓勵她。現時我見囡囡表現有明顯改善，佢有時會跟我說今日是老師的小幫手，可見老師會透過小細節幫助學生建立自信。」

Vicky更坦言，當初為子女選校時曾考慮過國際學校及本地學校，最後因為想孩子先學好中文及訓練其自律性，才決定入讀保良局張潘美意幼稚園，「學中文比學英文難，所以想他們從小學好中文，但很意外，他們在幼稚園中也學英文的成效不錯。」

+ 4

東涌區內有不少外籍人士居住，現時全校上午班、下午班及全日班370名學生當中，有20%為非華語學生。為幫助他們適應學校以廣東話為主要教學語言，學校有3位非華語老師，日常會入班輔助學生，亦會預先錄製功課教材，讓學生回家後可隨時重溫。入學時，校方亦會特別為非華語家長額外開設家長會，讓他們更了解學校課程，以及教職員會如何幫助學生融入校園環境及學習。

+ 17

面試考生活化情景題

作為離島區熱門幼稚園之一，何校長表示今年收到300多份入學申請表，而K1學額則約為120至150個，視乎上一學年畢業生人數而定。學校面試只設一輪，由家長陪同孩子一同面見，老師透過遊戲及情景題評估小朋友對日常生活的認知，亦會從中了解家庭教養方式，及家長跟小朋友的相處模式。面試以生活化主題為主，目的了解小朋友的自然反應，何校長表示：「例如角色扮演，如果肚餓、口渴，或者進食時弄髒嘴巴，小朋友可以怎樣處理？」

她續解釋：「我們不主張家長過份照顧小朋友，每人都應該有獨立一面，如果家長想讓小朋友成長的話，應該給予空間和機會讓他們做能力範圍內的事。我們很看重小朋友是否準備好上學，上學無法讓父母或外傭隨行，所以學生能否做好基本自理很重要。」

保良局張潘美意幼稚園

地址：大嶼山東涌富東廣場一樓

電話：2109 0033

電郵：plkcpmykg@poleungkuk.org.hk