保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園　多國籍師生營造國際化學習環境

不少家長都希望子女能在雙語語境下成長，從小掌握兩文三語，不過英文或國際幼稚園學費高昂，並非人人都能負擔。有份參與幼稚園教育計劃的保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園，全年學費約5,650元，卻秉承英語幼稚園的教學模式，所有班級均採雙語教學，並由外籍英語老師及本地老師擔任雙班主任，冀為幼兒營造多元文化環境，從小培育「世界公民」概念。

攝影：蘇煒然



雙語教學及雙班主任制 另設英語活動統籌老師

位於黃埔的保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園前身為賈梅士英文幼稚園，自保良局於2000年接辦後，為學前兒童提供英語教育同時，加入雙語教學模式，所有班級採取雙語教學，由外籍英語老師及本地老師擔任雙班主任，負責日常教學、訓練及活動。學校另設駐校英語活動統籌老師，每星期與學生進行英語拼音活動，亦額外設有普通話老師，學校教師與學生的比例達1：8。

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校長黎雅雯形容，有關安排可讓學生在自然語境下學習語言，「例如玩遊戲時，本地教師玩『大風吹』，英文教師就會玩『Simon says』，鼓勵小朋友在日常情況下多用英語。每日的早會及午會，我們也會輪流使用三語進行，一星期英文、一星期廣東話、一星期普通話，主要想營造多元文化環境，讓學生知道語言是溝通的媒介，認識世界公民的概念。」

外籍師生比例高 締多元文化環境

學校分上、下午班，提供K1至K3課程，每班約有28人。全校約470名學生中，有130人屬非華語學生，當中包括韓國、日本及印度等多個國籍學生。為支援學生的中文學習需要，校內的3位非華語老師除了以小組活動形式帶領非華語學生上課，針對性鞏固其中文的聽講、認字及讀寫能力之外，亦會預先攝錄日常功課上中文字的筆順次序及讀音，學生及家長只需掃瞄作業上的二維碼即可隨時翻看，方便在家中溫習。

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教師及學生當中都有不同國籍及種族的人士，黎校長笑言，學生在這種國際化氛圍下學習和成長，可學懂接納不同文化並互相尊重：「我們每年都會舉辦文化日，各個種族文化的學生都會穿著自己的民族服飾回校，家長則負責準備可以展示其文化的小攤位或小遊戲，讓大家認識不同文化和習俗，例如印度家庭會穿著紗麗及繪畫Henna。習俗方面，本地老師冬至當日會早放，印度教師在印度新年也會早放，算是本校特別的傳統。透過這些小細節，家長及學生潛移默化下都會學到這種互相尊重的價值觀。」

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面試共兩部分 遊戲及一對一面見

學校面試共有兩部分，學生在首部分會分成約8人一組玩遊戲，由老師從旁觀察。黎校長透露，這部分主要評估小朋友的大小肌肉發展，以及其服從性和合作性，「遊戲部分每年都不一樣，小肌肉方面可能是砌積木，大肌肉則可能設置障礙，讓小朋友跳過或跨過，不會太難，也不是比賽競技，大致都是符合小朋友年齡的小遊戲。」

保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園黎雅雯校長 （蘇煒然攝）

第二部分則是外籍英語老師跟小朋友一對一對話，家長可在旁陪伴小朋友，「學生在學校有至少一半情況下都需使用英文，因此我們希望小朋友有一定英語聆聽能力，問題不會太深，可能是一些簡單指令，他們一般都可以應付。」

黎校長強調，這部分除了評估孩子語言能力外，更是審核家長教育理念的重要一環：「我們也會留意家長會否介入對話，或者過份協助孩子，因為我們都希望家長認同本校辦學理念，尊重小朋友的獨立性、以及用心培育子女。」

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黎校長建議家長做2件事

受疫情影響，本港幼童過去2年缺乏外出及接觸他人的機會，黎校長坦言，這班疫情下出生的幼兒難免較「呆滯」，對外界刺激也較為遲緩，「例如入學適應週，他們不太扭計、連喊的情緒也較少，加上大家戴著口罩，他們不太感受到其他事物的變化，覺得去哪兒都一樣，需要較多時間去適應及熱身。」

她建議家長為年幼子女準備入讀幼稚園時，可以在家中多鼓勵小朋友自己動手完成任務，透過著鞋、拿起餐具進食、拿起水壺喝水等動作鍛鍊小肌肉發展。另外亦要多製造機會讓子女多跟其他小朋友互動，「小朋友跟年齡相近的小朋友一起時，透過玩耍就會有動力去學習及溝通，從而互相模仿學習並訓練解難能力。我們不希望家長只專注於小朋友認知上的培養，例如認字、認顏色、唱歌；我們不想看到有不懂玩耍、只懂等待指令的小朋友。」

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保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園

地址：九龍紅磡黃埔花園第七期地下3B舖

電話：2311 3871

電郵：plktaysfmkg@poleungkuk.org.hk