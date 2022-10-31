路德會增城兆霖學校│國際教育課程 讓學生放眼全球 以全英授課

香港路德會增城兆霖學校是全港最先開辦『國際教育』的小學之一，也是屯門區熱門的Happy School之一；有家長直言放棄直資學位選擇兆霖學校，原因是這裡已找到想要的愉快學習元素及英普語境；而今年更來了教學資歷經驗豐富的葉綠盈擔任校長，以親身教學經驗，提升學習效能。

攝影:陳葦慈



香港路德會增城兆霖學校有三大教育理念，「英普」、「基督關愛」、「國際化」，當中的「國際化」是學校其中之一的核心價值，為實踐這個理念，學校早於2018年已推出「國際教育」(Globlal Education)，負責國際教育課程的鍾尚哲助理主任說:「現今社會早已進入『全球化時代』(Globalization)，從時代環境看來，我們是有需要推行國際教育；現在小朋友動一動指頭，在互聯網上瀏覽一下，他們就可以接觸到整個世界，不再只是樓下的小公園。而身處作為國際大都會的香港，我們的孩子將來亦需要面向全世界。同樣地，他們的問題，他們的機遇，他們的競爭，都是來自全世界。所以作為負責任的教育者，我們必須裝備我們的孩子以面對這未來的種種挑戰。」

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由外籍、英文科老師授課

在課程規劃上，兆霖學校安排一至六年級學生，每星期有兩節國際教育課，由外籍教師及英文科老師以英語教授，大大擴闊學習英文的語境。課堂內容圍繞四大學習範疇，包括「文化與跨文化」、「世界與地球」、「環境可持續性」、「景觀地貌與人類需求」，鍾尚哲助理主任說:「這些課題大多聚焦於具地域性的課題。我們希望學生了解當地、全球和跨文化之議題，讓學生多看這個世界，就是我們辦國際教育的理念之一。就好像阿拉丁的主題曲歌詞，我們希望做到『I can show you the world』。」

專題研習評估進度

國際教育課程著重專題研習(project-based learning) 的形式，藉此脱離教科書的傳統教學框架，課堂使用的教材由學校教師團隊設計，何健裕老師說:「務求令教學內容更加貼近時事及更廣泛的題材，不設考試，通過多元化的專題研習來評估學生的學習進度，這種形式不但可以提升學生自主學習的機會，也提升他們的學習興趣，並且從中建立學生對自身學習成果的一份歸屬感。而通過家長回饋的部分，可以增加家長與學生之間的互動，讓他們可以參與子女的學習過程。」

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提升學生全球素養

有趣的是，「國際教育」不局限於一星期兩節的課堂內，而是滲入各科作跨學科學習，更全面地培養學生國際公民素養。鍾尚哲助理主任說:「在上學年度，我們舉辦了『跨學科國際教育周』，當中通過一連串的活動，讓學生擴闊眼界，認識世界，學習尊重不同的文化，提升國際視野。而受矚目的活動是『世界文化服飾日』，當天老師和學生親身穿着不同文化的傳統服飾，在我們預先布置的舞台上，大行『時裝騷』，展現世界的多元文化。我們的禮堂頓變成一個小小地球村，氣氛高漲，熱鬧非常，活動受到家長們一致讚賞。」

由於「國際教育」著重培養學生的國際視野，學校在疫情前經常舉辦交流團，包括澳洲、四川、台灣、日本等地。鍾尚哲助理主任說:「我們相信真正的國際教育，就是要真真正正走出課室，親身去看看這個世界。展望將來很快便可以恢復這些交流團。

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重視英普、小班教學

兆霖學校推行小班教學，全校24班，每年級3-5班，每班25人。為了加強照顧學習差異，學校由二年級開始，以全級英文成績最佳的學生編入國際組，由外藉英語老師教主科英文課，該班人數近30人，其餘平均成績分班，每班約20人。

學校為培育未來領袖，特色推展英、普深度沉浸教學，特別著重培訓學生的兩文三語，全校中文科以普通話上中文課，師生能夠運用普通話進行對答。

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國際組以全英文進行課堂

著重學生的英語學習環境，本校聘請3名以英語為母語的外籍英文教師，培訓英文尖子，編入全級一班國際組，以全英文進行課堂。「為顧及學生數學科的學習差異，同年級數學課進行同質分組。課堂上，本校會採用異質分組，以合作學習增加不同能力的同學的互動，促導學習。」

學校亦善用教育局支援非華語學生服務，聘請一名教學助理支援非華語學生之中文學習，在課堂支援小部份非華語學生中文學習。鄭寶珠副校長說:「把觀察字形像玩遊戲的鼓勵學生，本校每月進行一次中、英文默書，期望家長與學生多進行親子陪讀。」

由一年級開始，全校以普通話上中文課，幼小集中漢語拼音，葉校長說：「用拼音查字典既快又方便，比香港人常用的部首查字法快很多，用拼音法查字典就像用英文詞典查字一樣簡單方便。而且，學會漢語拼音另一個好處是等於學曉「拼音輸入法」，這種輸入法是國內最流行的輸入法，速度甚至比「倉頡輸入法」還快。」

葉校長最常問同學是否知道自己名字的每一個字的點解，「試過有學生回家查字典，正正是生活知識的例子。至於英文方面，學校會教授Phonics拼音法，學會Phonics可準確讀出八成以上英文詞彙，讓學生閱讀英文時可憑Phonics發出讀音。」

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由九龍名校到愉快學校

訪問當日，記者發現葉校長的行事曆排得滿滿，她希望用最短時間觀最多的課，以親身與教師共同備課來分享教學經驗，提升課堂上的學習效能，凡事親力親為的她說：「希望學生可以開心返學，必有所獲。」

葉校長原職東九龍一地區名校，擁有三十年豐富教學及學校行政經驗，並已完成兩個教育碩士學位，其兩名兒子曾在路德會學校就讀，今次來到香港路德會增城兆霖小學，她計劃邀請專家參與課程支授計劃，藉此提升教師的學與教。開學初已舉辦多場校長與家長交流會，她說:「請家長多陪伴孩子，多溝通，家長以身教及道理教孩子，溫習奉行『少食多餐』，日子有功，知識就累積成學識和涵養。」

葉校長眼中的少霖學校是非常重視與家長的溝通，除了成立家長教師會，建立恆常的溝通渠道之外，「學校也會定期安排家長學堂，內容從教育子女的方法到透過桌上遊戲管理倩緒等。在學校舉辦各類活動時，也積極邀請家長義工參與，令家長能藉此感受孩子的成長和快樂。」

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葉校長深信，要學生學習有良好效果，必要對他們有要求，「對不同的學生要施行不同的方法，學生性格分積極與被動，不同的承受能力，最重要能誘發他們追求學習的「心」，要他們與「過往的自己」比較，每次試求取一些進步，慢慢達到目標。」

她曾帶領奧數及田徑校隊，在訓練的第一節，她必定問學生：「為何要入隊、有什麼目標。」只要大家都有共同目標的話，今年一定要認真參與，努力練習。年青人在體育校隊時投入肯練、刻苦熱血，一股幹勁為個人和團隊發展，歸屬感和成就感渾然而生。」

給家長的建議

對於即將要為子女選擇小學的家長，葉校長建議家長應經常瀏覽有關校網、參加開放日活動作實地參觀、親身在校外觀察學生行為以感受校風、直接向學校查詢等。家長帶學生多參與戶外活要開闊眼界，增長知識，最重要培訓學生獨立、開創、與人溝通。「家長應提早一至兩年向心儀的小學作多方面了解，例如學校文化、師資、校舍設備、課程內容、學習語言運用政策、升中成績、課外活動、開班數目、宗教類別、家長口碑、校風、家校合作情況等……另一方面，亦可多嘗試音樂、藝術或體育活動，譲孩子產生興趣，培養成為終生興趣或專長。」

「幼小學生宜看繪本圖書，以故事提升閱讀樂趣，初小學生可以看不同類型圖書，寓言故事、偵探等，延續保持良好閱讀習慣；高小學生鼓勵多看文字內容，以提升閱讀能力，題材從日常生活及校園事件，慢慢發掘更多類型的題材，如天文地理、歷史、科學等等。」

葉校長認為學生要學懂感恩，愛惜自己、愛惜身邊人，本校瀰漫基督上帝賜予我們的愛，透過關愛文化讓學生感受和領受人生充滿愛。「現代學生要加強抗逆力，學懂面對自己，相信自己。家長的家教是不斷裝備自己成一個模範，以身作則，並多與子女溝通、陪伴，尊重與關懷，珍惜參與孩子的成長。我們要感恩基督上帝賜予的愛，親人、老師、朋友的愛，最重要自己懂得珍惜自己，心中有『情』永不變。 」

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香港路德會增城兆霖學校：

地址：新界屯門蝴蝶邨小學第五校舍 (70校網)

電話：2466 5885

網址：www.siuleunsch.edu.hk

Facebook：www.facebook.com/siuleun