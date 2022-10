路德會增城兆霖學校│國際教育課程 讓學生放眼全球 以全英授課

香港路德會增城兆霖學校是全港最先開辦『國際教育』的小學之一,也是屯門區熱門的Happy School之一;有家長直言放棄直資學位選擇兆霖學校,原因是這裡已找到想要的愉快學習元素及英普語境;而今年更來了教學資歷經驗豐富的葉綠盈擔任校長,以親身教學經驗,提升學習效能。

攝影:陳葦慈



香港路德會增城兆霖學校有三大教育理念,「英普」、「基督關愛」、「國際化」,當中的「國際化」是學校其中之一的核心價值,為實踐這個理念,學校早於2018年已推出「國際教育」(Globlal Education),負責國際教育課程的鍾尚哲助理主任說:「現今社會早已進入『全球化時代』(Globalization),從時代環境看來,我們是有需要推行國際教育;現在小朋友動一動指頭,在互聯網上瀏覽一下,他們就可以接觸到整個世界,不再只是樓下的小公園。而身處作為國際大都會的香港,我們的孩子將來亦需要面向全世界。同樣地,他們的問題,他們的機遇,他們的競爭,都是來自全世界。所以作為負責任的教育者,我們必須裝備我們的孩子以面對這未來的種種挑戰。」

由外籍、英文科老師授課

在課程規劃上,兆霖學校安排一至六年級學生,每星期有兩節國際教育課,由外籍教師及英文科老師以英語教授,大大擴闊學習英文的語境。課堂內容圍繞四大學習範疇,包括「文化與跨文化」、「世界與地球」、「環境可持續性」、「景觀地貌與人類需求」,鍾尚哲助理主任說:「這些課題大多聚焦於具地域性的課題。我們希望學生了解當地、全球和跨文化之議題,讓學生多看這個世界,就是我們辦國際教育的理念之一。就好像阿拉丁的主題曲歌詞,我們希望做到『I can show you the world』。」

專題研習評估進度

國際教育課程著重專題研習(project-based learning) 的形式,藉此脱離教科書的傳統教學框架,課堂使用的教材由學校教師團隊設計,何健裕老師說:「務求令教學內容更加貼近時事及更廣泛的題材,不設考試,通過多元化的專題研習來評估學生的學習進度,這種形式不但可以提升學生自主學習的機會,也提升他們的學習興趣,並且從中建立學生對自身學習成果的一份歸屬感。而通過家長回饋的部分,可以增加家長與學生之間的互動,讓他們可以參與子女的學習過程。」

提升學生全球素養

有趣的是,「國際教育」不局限於一星期兩節的課堂內,而是滲入各科作跨學科學習,更全面地培養學生國際公民素養。鍾尚哲助理主任說:「在上學年度,我們舉辦了『跨學科國際教育周』,當中通過一連串的活動,讓學生擴闊眼界,認識世界,學習尊重不同的文化,提升國際視野。而受矚目的活動是『世界文化服飾日』,當天老師和學生親身穿着不同文化的傳統服飾,在我們預先布置的舞台上,大行『時裝騷』,展現世界的多元文化。我們的禮堂頓變成一個小小地球村,氣氛高漲,熱鬧非常,活動受到家長們一致讚賞。」

由於「國際教育」著重培養學生的國際視野,學校在疫情前經常舉辦交流團,包括澳洲、四川、台灣、日本等地。鍾尚哲助理主任說:「我們相信真正的國際教育,就是要真真正正走出課室,親身去看看這個世界。展望將來很快便可以恢復這些交流團。

重視英普、小班教學

兆霖學校推行小班教學,全校24班,每年級3-5班,每班25人。為了加強照顧學習差異,學校由二年級開始,以全級英文成績最佳的學生編入國際組,由外藉英語老師教主科英文課,該班人數近30人,其餘平均成績分班,每班約20人。

學校為培育未來領袖,特色推展英、普深度沉浸教學,特別著重培訓學生的兩文三語,全校中文科以普通話上中文課,師生能夠運用普通話進行對答。

國際組以全英文進行課堂

著重學生的英語學習環境,本校聘請3名以英語為母語的外籍英文教師,培訓英文尖子,編入全級一班國際組,以全英文進行課堂。「為顧及學生數學科的學習差異,同年級數學課進行同質分組。課堂上,本校會採用異質分組,以合作學習增加不同能力的同學的互動,促導學習。」

學校亦善用教育局支援非華語學生服務,聘請一名教學助理支援非華語學生之中文學習,在課堂支援小部份非華語學生中文學習。鄭寶珠副校長說:「把觀察字形像玩遊戲的鼓勵學生,本校每月進行一次中、英文默書,期望家長與學生多進行親子陪讀。」

由一年級開始,全校以普通話上中文課,幼小集中漢語拼音,葉校長說:「用拼音查字典既快又方便,比香港人常用的部首查字法快很多,用拼音法查字典就像用英文詞典查字一樣簡單方便。而且,學會漢語拼音另一個好處是等於學曉「拼音輸入法」,這種輸入法是國內最流行的輸入法,速度甚至比「倉頡輸入法」還快。」

葉校長最常問同學是否知道自己名字的每一個字的點解,「試過有學生回家查字典,正正是生活知識的例子。至於英文方面,學校會教授Phonics拼音法,學會Phonics可準確讀出八成以上英文詞彙,讓學生閱讀英文時可憑Phonics發出讀音。」

由九龍名校到愉快學校

訪問當日,記者發現葉校長的行事曆排得滿滿,她希望用最短時間觀最多的課,以親身與教師共同備課來分享教學經驗,提升課堂上的學習效能,凡事親力親為的她說:「希望學生可以開心返學,必有所獲。」

葉校長原職東九龍一地區名校,擁有三十年豐富教學及學校行政經驗,並已完成兩個教育碩士學位,其兩名兒子曾在路德會學校就讀,今次來到香港路德會增城兆霖小學,她計劃邀請專家參與課程支授計劃,藉此提升教師的學與教。開學初已舉辦多場校長與家長交流會,她說:「請家長多陪伴孩子,多溝通,家長以身教及道理教孩子,溫習奉行『少食多餐』,日子有功,知識就累積成學識和涵養。」

葉校長眼中的少霖學校是非常重視與家長的溝通,除了成立家長教師會,建立恆常的溝通渠道之外,「學校也會定期安排家長學堂,內容從教育子女的方法到透過桌上遊戲管理倩緒等。在學校舉辦各類活動時,也積極邀請家長義工參與,令家長能藉此感受孩子的成長和快樂。」

葉校長深信,要學生學習有良好效果,必要對他們有要求,「對不同的學生要施行不同的方法,學生性格分積極與被動,不同的承受能力,最重要能誘發他們追求學習的「心」,要他們與「過往的自己」比較,每次試求取一些進步,慢慢達到目標。」

她曾帶領奧數及田徑校隊,在訓練的第一節,她必定問學生:「為何要入隊、有什麼目標。」只要大家都有共同目標的話,今年一定要認真參與,努力練習。年青人在體育校隊時投入肯練、刻苦熱血,一股幹勁為個人和團隊發展,歸屬感和成就感渾然而生。」

給家長的建議

對於即將要為子女選擇小學的家長,葉校長建議家長應經常瀏覽有關校網、參加開放日活動作實地參觀、親身在校外觀察學生行為以感受校風、直接向學校查詢等。家長帶學生多參與戶外活要開闊眼界,增長知識,最重要培訓學生獨立、開創、與人溝通。「家長應提早一至兩年向心儀的小學作多方面了解,例如學校文化、師資、校舍設備、課程內容、學習語言運用政策、升中成績、課外活動、開班數目、宗教類別、家長口碑、校風、家校合作情況等……另一方面,亦可多嘗試音樂、藝術或體育活動,譲孩子產生興趣,培養成為終生興趣或專長。」

「幼小學生宜看繪本圖書,以故事提升閱讀樂趣,初小學生可以看不同類型圖書,寓言故事、偵探等,延續保持良好閱讀習慣;高小學生鼓勵多看文字內容,以提升閱讀能力,題材從日常生活及校園事件,慢慢發掘更多類型的題材,如天文地理、歷史、科學等等。」

葉校長認為學生要學懂感恩,愛惜自己、愛惜身邊人,本校瀰漫基督上帝賜予我們的愛,透過關愛文化讓學生感受和領受人生充滿愛。「現代學生要加強抗逆力,學懂面對自己,相信自己。家長的家教是不斷裝備自己成一個模範,以身作則,並多與子女溝通、陪伴,尊重與關懷,珍惜參與孩子的成長。我們要感恩基督上帝賜予的愛,親人、老師、朋友的愛,最重要自己懂得珍惜自己,心中有『情』永不變。 」

香港路德會增城兆霖學校:

地址:新界屯門蝴蝶邨小學第五校舍 (70校網)

電話:2466 5885

網址:www.siuleunsch.edu.hk

Facebook:www.facebook.com/siuleun