打邊爐│中醫盤點5款兒童不宜火鍋食材 影響脾胃 有礙成長發育

天文台指由於東北季候風正影響廣東沿岸，本港地區今晚及明日天氣清涼，市區最低氣溫約16度，新界再低兩三度，相信不少家庭會趁「Happy Friday」及周未假日吃火鍋打邊爐取暖，註冊中醫師倪詠梅指由於小朋友臟腑仍然嬌嫩，腸胃發育未完全，脾胃比較虛弱，消化功能不及大人，所以在吃火鍋時，建議家長要注意5款「兒童不宜」的火鍋食材。



註冊中醫師倪詠梅認為打邊爐的食材，很多也是我們平時常吃的，但由於打邊爐時間較長，大人小朋友都容易吃得較平時晚餐多，有部分食材更不適合小朋友進食，其中一款食材當中含激素，更有礙小朋友成長。

而註冊營養師呂家蕙不建議小朋友吃脂肪含量高及重口味食物，她說：「如果小朋友吃太多脂肪或者油炸食物，會增加日後患上心血管疾病的機會。」

點圖即睇5款中醫及營養師最不建議十歲以下小朋友進食的火鍋食材：

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倪詠梅醫師還提醒家長要留意打邊爐的時間，她說：「一般都需時一至兩小時，小朋友可能已經在不知不覺間吃多了，令腸胃消化不良，引致第二日有胃氣，肚仔不適，所以有句說話是:『若要小兒安，常帶三分飢與寒』，所以小朋友吃七成飽就已經可以了。

點圖即睇中醫及營養師建議兒童進食之火鍋食材：