小雪24節氣｜氣溫驟降易致呼吸系統不適 中醫推介2款食療溫補腎陽

11月22日是「小雪」，是二十四節氣中的第二十個節氣，亦是反映氣候特徵的節氣，此時中國北部的地區氣溫下降，慢慢開始從降雨轉變為降雪，但雪量一般不大，故稱之為小雪。香港氣溫相對和暖，即使冬季也很少出現溫度低於零度，但註冊中醫師劉潔瑩表示，雖然本港基本上不會下雪，但也不要掉以輕心，因為氣溫驟降容易使人感到不適，尤其容易誘發心腦血管、呼吸系統、抑鬱等疾病，因此建議兩款食療，助一家人「溫補腎陽」。



康河中醫診所註冊中醫師劉潔瑩分享，「小雪」的養生要點有6項，分別為：「小雪雪降溫腎陽，早卧晚起著寒裝，八段太極曬太陽，保護心腦滋膏方，温補益腎栗腰果，丹參山楂血黏降。」她表示，小雪時氣溫開始逐步下降，寒邪侵犯人體，容易耗損人體陽氣，因此小雪養生的關鍵在於溫補腎陽。

中醫指，「小雪」的來臨會使氣溫驟降，容易使人感到不適，尤其容易誘發心腦血管、呼吸系統、抑鬱等疾病。（photoAC圖片）

起居、運動及食療 三方面養生

劉潔瑩醫師建議，大家可以從起居入手，因應日照時間早睡晚起，並應注意添衣保暖，尤其是頭頸部位，因為「頭為諸陽之會」，當頭部受寒時，可引起傷風感冒、頭痛等症狀，而頸部受冷，則容易誘發哮喘、支氣管炎等疾病。

另外亦可練八段錦強身健體。八段錦是一種傳統的健身體操，由八種如「錦緞」般柔和的動作組成，劉潔瑩醫師表示，它具有柔筋健骨、養氣壯力、行氣活血、協調五臟六腑之功能，是一種非常適合長者的養生運動。

劉潔瑩醫師亦指出，小雪時節天氣變化大，而且天氣陰冷，容易使人出現精神抑鬱、失樂等情志問題，因此食療養生以疏肝寧神之品為主，如玫瑰花、茯神、桂花等，亦可進行戶外運動，多聆聽音樂來舒暢心情。

1) 蘿蔔羊肉湯

材料：

白蘿蔔400克、羊肉400克、生薑數片、蔥2條、芫荽適量、枸杞子適量、花椒適量、米酒1湯匙、清湯500毫升、水1500毫升

做法：

1. 將羊肉冷水下鍋，加入葱，水開後煮5分鐘汆水，然後撈起備用。

2. 將薑片和羊肉同炒香，灒米酒。

3. 加入清湯和水，加葱、芫荽和花椒，滾起後收至文火煲1.5小時，加入白蘿蔔(切件)再煲半小時，出鍋前5分鐘加杞子，下鹽調味即可。

劉潔瑩醫師指，此湯有補虛溫中、降氣消痰的功效，可增强人體禦寒能力。其中羊肉性溫，是補陽佳品；白蘿蔔有消食化痰、下氣寬中的作用，炖羊肉時加入白蘿蔔，能中和羊肉的熱性，避免溫燥太過。尤其適合冬季時四肢冰冷、畏寒怕涷者人士。

2) 芡實栗子粥

材料：

栗子50克、芡實粉30克、粳米150克、核桃仁適量

做法：

1. 栗子去皮，浸泡1小時備用。

2. 粳米淘洗後入鍋，再加入栗子、芡實粉、適量清水，武火煮開後轉文火熬煮30分鐘。

3. 待栗子煮軟後，再加入核桃仁煮5分鐘即可。

此粥有健脾益腎之功，其中芡實入脾腎經，能益腎固精，補脾止瀉；栗子能益腎養胃；核桃仁善於溫肺定喘、潤腸通便；粳米又能補益中氣，尤其適合常覺腰酸腿軟、惡心反胃、腹瀉、畏寒怕冷、小便頻多等脾腎陽虛人士。

* 以上資料僅供參考，如有疑問請向註冊中醫生查詢。