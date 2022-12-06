親子活動分享集免費下載　路德會教家長自製桌遊改善親子溝通

適當的玩樂可以幫助小朋友放鬆心情，如果有父母陪伴玩樂，更有助建立出深厚的親子關係。李太的小五女兒於早前疫情轉上網課，惟在抗疫及升學的壓力下，一家人不時出現磨擦，加上擔心女兒因停課缺乏與人相處機會而影響社交能力，於是偕女兒參與親子活動，透過自製活動和小遊戲，學習正向溝通技巧，坦言「學習到真正的溝通，耐心聆聽和清楚表達」，令親子關係變得更和諧。



20個DIY小遊戲 助改善親子溝通

香港路德會社會服務處早前曾進行「親子快樂指數」調查，顯示疫情時家長與子女的相處時間雖然有所增加，但超過半數家長認為與子女的衝突亦隨之增加，令親子關係變差。調查亦發現，親子相處的時間當中，家長花最多時間於協助孩子溫習和做功課，欠缺多元化親子活動。

為改善親子關係及提升親子相處質量，香港路德會社會服務處豁下綜合青少年服務中心組和兒童及家庭服務組早前推出「五菓家 Fun 樂滿紛親子活動分享集」，內有20個簡易有趣的小遊戲，例如「親子運波波」、「激讚大尋寶」、「猜猜我是誰」等，透過遊戲學習並實踐愛自律、愛擁抱、愛分享、愛讚賞及愛尊重，5個「親子溝通五菓子」元素，讓家長與子女享受快樂的親子玩樂時間時，建立正向溝通，促進親子關係。

「猜猜我是誰」主要是透過自製一些圖片卡牌，並在玩家不看牌的情況下，將卡牌套在頭上，再透過向其他玩家發問，猜自己頭上卡牌所印的圖案，目的是讓參加者學習自律行為，不會因為想盡快取勝而偷望答案。（香港路德會社會服務處提供）

「親子溝通五菓子」

其中「愛讚賞打氣板」要求家長與子女共同製作小型告示板，運用圖畫及語句建立互相讚賞的習慣，香港路德會社會服務處綜合青少年服務中心組服務總監羅家敏表示，在製作此遊戲的過程中，家長可多聆聽孩子的分享，減少批判性回應，而完成製作後，家長亦可與孩子即時運用告示貼，以讚賞字句把過程中孩子的付出寫下來，互相欣賞對方的努力。

李太的女兒今年就讀小五，過去兩年受疫情影響，她改以網課形式上課，加上一家人減少外出，令她們戶外享受家庭樂的機會減少，一家人「困獸鬥」下易增磨擦，李太亦擔心女兒會因減少具體與人相處的機會，而影響其社交能力，故母女二人一同參加「親子溝通五菓子」系列活動，製作「愛讚賞打氣板」。

李太表示，以往她忙於家務，大部分時候都是女兒自己玩，母女很少在家一同製作手工，而且製作打氣板的過程十分容易，她們一起選擇喜歡的顏色、材料，合作設計，「可以學習到真正的溝通，耐心聆聽和清楚表達」。做好打氣板後，她們更直接用便條寫上讚賞說話，李太形容，女兒看到便條時很開心，回家後亦更有動力繼續使用打氣板，希望能成為習慣，令親子關係變得更和諧。

「五菓家 Fun 樂滿紛親子活動分享集」包括20個小遊戲。（香港路德會社會服務處提供）

分享集內附玩法及圖卡 網上免費下載

羅家敏分享，參與兒童都表示能與父母一起製作遊戲感到很愉快和溫馨，完成遊戲後也很有成功感，「與有關家庭分享時，了解到疫情期間對他們的家庭關係有一定的影響，如因為兒童上網課為主，進度比較差，因此家長在跟進他們的功課時會有壓力和影響關係。孩子亦表示，要與全職媽媽全日困在家會感到她有點『煩』，影響大家關係。」

她續指，考慮到疫情期間家長未必有太多時間外出購買遊戲，亦不希望家長浪費過多金錢，所以想到自製遊戲，而「五菓家 Fun 樂滿紛親子活動分享集」亦內附自製遊戲的玩法教學及圖卡，「設計這套分享集除了讓家庭成員能夠多認識『家庭溝通五菓子』之外，亦希望透過分享集內不同的活動，舒緩家庭成員偶爾比較緊張的關係。」

按此下載「五菓家 Fun 樂滿紛親子活動分享集」