港媽買玩具獎兒子反減少家中玩樂空間　收納師執屋後終享親子時光

為了培養子女建立良好的行為習慣，父母少不免會用上獎罰機制，當孩子有一定次數的好表現後，就可以有所獎勵。育有一名5歲兒子的港媽Emily亦用上此方法，不過自言「手鬆」的她卻因而不斷購買玩具予兒子，高峰期曾每星期購買一件玩具，令家中囤積過多玩具，出現「有玩具玩但沒有空間玩」的情況。她日前得到收納師的幫忙上門執屋，一舉清理出三大袋紅白藍膠袋，客廳騰出空間之餘，也終於重見一直被儲物櫃遮擋的窗戶，連Emily也驚嘆：「我都已經忘記有扇窗可以採光，往下望發現原來樓下公園的風景咁靚。」



買玩具獎勵兒子好行為 反令家中囤積過多玩具

Emily的5歲兒子目前就讀K3，為了培養兒子養成主動幫助別人、有禮貌等良好行為習慣，訂立「星星獎勵計劃」，只要仔仔表現良好，就可獲得1粒星星，當儲夠10粒便可獲得玩具作為獎勵。不過Emily坦言自己「好手鬆」，仔仔平時很乖，見他表現穩定也會慷慨地給予星星，因此基本上只要覺得兒子乖便會以玩具獎勵，「有次我接他放學後要回公司開會，但會議室空間不大，他一個5歲人仔竟然安坐在會議室2個多小時，我就覺得他非常合作，所以當日一放工就帶他去買玩具。」Emily更笑言，有時候更會大方地一次過獎賞兩粒星星予兒子，變相增加他得到獎勵的機會。

除了兒子表現良好可以獲得獎勵，Emily住所附近的大型購物商場亦開設了連鎖玩具店，早前疫情期間公園及主題樂園同告暫停開放，玩具店便成為了兒子的「遊樂場」，「每當我們到超級市場購買日用品，他就提出到玩具店逛街，看中了就會付款，疫情期間一星期買1件，一個月就買了4件，於是就愈積愈多。」

收納師助執屋 清出三大袋玩具

Emily一家三口居於280呎單位，客廳呈長形設計，空間理應很「見使」，惟囤積的玩具實在太多，即使她曾嘗試以儲物箱收納，或利用貼紙及圖片標示等坊間收納方法也未見成效，最終需要向收納師求助。「家中玩具數量太多，有時候新玩具玩了一兩次，收拾好之後因為難以再重新取出，兒子難以玩耍，最後便束之高閣，但當他想玩時又會繼續買，變成一個惡性循環。我就想究竟是他對玩具失去新鮮感，還是自己的收納問題令他無法玩某些玩具？」

左起：家福會高級經理張詠珊女士，港媽Emily （張瑋婷攝）

Emily參加了家福會新推出的計劃「玩家PLA-mily」，獲安排由收納師上門協助清理玩具。她形容，清理過程中兒子相當合作及慷慨，順利收拾不少已經不再使用的玩具，「我向他解釋要捐贈玩具，他很願意，也一起幫忙收拾，懂得分辨那些玩具仍然會玩、那些玩具不再玩。若他感到猶豫不決的話，我會讓他先玩一會再決定，然後好好跟玩具道別，所以整個過程也很順利。」

當日Emily連同家福會職員及收納師，一行三人共收拾了三大袋紅白藍膠袋，而Emily事前亦已預先清理了三大袋玩具作捐贈或轉售。對於客廳及睡房的雜物大大減少，Emily坦言猶如剛新屋入伙一樣，連兒子一入屋也情不自禁自轉一圈，驚嘆「好鍾意」。

「以往客廳窗邊有一個儲物櫃存放玩具，櫃旁邊的罅隙則『攝』了不少雜物，久而久之好像長了樹根一樣，怎麼清理也執不走。當執屋後，終於有光線從窗戶照入屋，我都已經忘記有扇窗可以採光，往下望發現原來樓下公園的風景咁靚，這幾天我甚至站在窗邊欣賞樓下的風景，感覺好開心好舒適。」Emily說道。

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玩具日後「買一掉二」 避免再次囤積

執屋後客廳騰出不少空間，兒子除可以有固定的玩樂空間之外，一家人亦可一同於客廳享受親子時光。Emily形容：「小朋友還可以玩一些較大型的玩具，以往他砌火車只砌丁半條路軌，但昨日他竟然砌出兩層，我覺得這樣算是重啟了玩具的生命，他有空間認真地了解玩法再玩玩具。我也有回想兒子以前的玩具玩了一會兒就不玩的原因，是因為他無法完全的享受整個玩具體驗，玩不完，收拾時又很麻煩，於是就放棄不玩了。」

反思了兒子以往想購買新玩具的原因，Emily亦審視了自己陪伴兒子的時間及相處方式，現時願意花更多時間陪兒子揀玩具及玩樂，更決定將星星獎勵計劃配合「買一掉二」的購物模式進行，不再購買過多的玩具。

「之前陪兒子行玩具店只想盡快離開，所以他一有要求我就買，買咗就可以即刻走。但現時會花時間陪他行玩具店，半小時至一小時，陪他慢慢揀，期間可以隨便觸摸及影相，但不會立刻購買，而是要先為喜歡程度評分，真的很喜歡的話會再去玩具店看，再決定是否想買，但買之前會要求他棄掉2件玩具，以防再次囤積玩具。」

家福會高級經理張詠珊當日亦有到Emily家中幫忙，她表示大部分的父母都想小朋友學懂自行收拾玩具，但收納方法有誤則容易事與願違。她建議，父母收納玩具時應從子女角度出發，例如櫃子或收納箱的高度要方便小朋友自行拿取及放好，另外就是收拾方法不要過於複雜，並以小朋友認識的方法將玩具分類及收好，「例如火車、四驅車，用他們熟悉的方法收拾，而收拾步驟盡量限於2至3步，例如拉開櫃桶、拎起、放入去，要開櫃門便已經多加了一個步驟。」

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家福會早前推出全新計劃「玩家PLA-mily」，即是將玩樂（Play）融入家庭（Family），透過宣傳「家居收納」及「玩具漂流」等活動，協助父母及孩子組成一個可以一起玩樂的家庭。張詠珊指，父母愛錫子女容易購買過多玩具予他們，隨著玩具數量增多，便有機會令家中空間減少，加上在職父母生活忙碌，未必有太多時間收拾，玩玩具的空間亦因而減少，所以計劃中的「有得玩」是指小朋友有玩具玩同時有空間玩；而「識得玩」所指的，則代表家長與子女在玩樂同時有健康的互動，以建立更幸福的家庭關係。她表示：「家長在購買玩具或陪小朋友玩玩具時，難免會有預設目標、希望小朋友在過程中學到某些知識，令真正享樂的『自由玩樂（Free Play）』機會減少，忽略了父母與子女的互動是同樣重要。」

左起：家福會高級經理張詠珊女士，港媽Emily （張瑋婷攝）

為向大眾推廣「玩家PLA-mily」的概念，家福會早前亦已向公眾收集不再使用的玩具，將再生玩具清潔及妥善處理後，將於12月舉行的冬日玩樂市集中進行「玩具漂流」，讓入場人士任意挑選，達至家家有玩具玩的目標。

「惜」玩野樂園冬日玩樂市集

日期︰2022年12月3至4日（星期六至星期日）

時間︰中午12時至下午6時

地點︰九龍灣建造業零碳天地