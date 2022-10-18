教不懂孩子做功課 躁爸一拳轟枱卻骨折 冷靜後嘆寧願這樣受傷
撰文：聯合新聞網
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有人說，功課是孩子的修行，卻是家長的苦行。近日在中國杭州有一位父親，在教導孩子做功課時，因為一道題目講了半個小時，孩子完全不理解，甚至放下筆不寫了，讓爸爸忍無可忍，氣到一拳往桌子搥，結果把自己給送進了醫院。
綜合陸媒報道，這名36歲的吳姓爸爸（化名），孩子就讀小學，平常都是由媽媽來輔導功課，但正巧那天媽媽有事情，於是重責大任就落在爸爸身上，孩子有一道題目，怎麼解都解不開，爸爸來來回回講了半小時，但孩子仍然不理解。
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爸爸越講越沒耐心，對孩子吼叫「講這麼多遍了，怎麼還是聽不懂」，沒料到孩子被吼之後，直接放下筆就不寫了，結果爸爸這時理智線斷掉，忍無可忍之餘，用力一拳搥桌子，雖然兒子最後還是聽話回來做功課，但他的手卻越來越痛。
爸爸以為用力過猛，應該過一會就好了，沒想到紅腫的右手痛了一天也沒有好轉，眼看不對勁，才到了醫院檢查，照X光檢查發現，爸爸右手的第五掌骨骨折了，需要住院治療，爸爸看到診斷一時也不知道說甚麼，他表示「有時真的忍不住，好險這拳是打在桌上，要是打在孩子上麻煩就大了」。
醫生也表示，第五掌骨骨折好發於活動力強的年輕男性，一般情況下，往往是在體育活動、碰撞損傷以及打架中受傷，這也是臨床上常見的手部骨折，大部分都是發生在握拳狀態下直接創傷所致，因此也被稱為「拳擊手骨折」。
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