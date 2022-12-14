新冠確診｜2個月大嬰兒中招發燒至39度 港媽分享入院留醫好與壞
撰文：親子王國
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疫情當前，為人父母總會擔心小朋友中招，與及中招的後續處理和照顧。
一位港媽日前在Facebook群組上發文分享其親身經歷，提到自己兩個多月大的BB在11月中不幸確診新冠肺炎，發燒至39度，當時決定送BB入東區醫院。她表示，明白父母都會疑惑應否送年幼嬰兒入院，因此分享入院的好處和缺點，供爸爸媽媽參考。
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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：【親身經歷】兩個月大BB中招發燒至39度 港媽分享入院好與壞】
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