英皇書院同學會小學│隨處學校園激發學生求學心 七成學生升讀英中

位於上環區的英皇書院同學會小學自1961年創校至今超過半世紀，雖然從未搬遷校舍，但校內設施環境經定期翻新改良，絲毫沒有陳舊的感覺。圖書館內外設計走英倫風，予人典雅而富書香氣息之外，禮堂旁邊的「STEM PATH」放滿多款關於創科及AI編程的小遊戲及機械人等學習教材，程度由淺至深，方便低年級至高年級學生於小息及午膳午休時使用。校長屈嘉曼形容，學校盡量善用校園每寸空間及所有設備，讓學生「隨處學，同時學得好、學得開心」。

攝影：陳葦慈



小校模式 活用每寸空間

英皇書院同學會小學由英皇書院資深校友所組成的同學會創辦，建於上環必列者士街已有逾60年。校舍樓高4層，惟受面積所限，學校屬「小班」學校，每級只有兩班、每班25至27人。學校地方雖小，卻善用所有空間及設備，以緊連學校正門的禮堂為例，除作為師生進行早會及講座等活動的場地之外，亦是學生的有蓋操場，禮堂旁邊走廊更增建一條「STEM PATH」，放滿多款關於創科及AI編程的小遊戲、積木及機械人等學習素材，學生於空餘時間時可以隨便使用。

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校長屈嘉曼表示：「學校希望善用每寸空間及資源，每處地方都是小朋友可以學習的地方，令學生學得好、學得開心。起初我們計劃興建STEM課室，但想到如果要入課室才可以學習，小朋友接觸的機會或會較少，『走廊』的概念不同，學生隨時行過都可以玩。」

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STEM教育 所有學生均學AI編程

STEM教育一直是英小的重點項目之一，自2018年起已引入AI人工智能科技教育，推行AI編程教學。學校的創科培訓跟從資優三層架構，第一層著重全人參與，所有學生由小一起便可接觸簡單編程知識，至小三已可分成小組進行STEM創作，發揮創意設計及製作生活化的AI發明。第二層則屬抽離式課程，學校設有創科課外活動及拔尖課程，老師將挑選表現傑出的學生參加機械人編程班及STEM創意發明班。至於有潛質的同學更可再獲校外支援，報讀其他機構舉辦的課程，以及參與本地及海外比賽。

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「哈利波特式」圖書館吸引學生閱讀

除學術發展之外，學校同樣注重學生閱讀習慣，與禮堂僅一條走廊之隔的圖書館於數年前翻新，改造成富有英倫風格的「哈利波特式」圖書館，門外設有「Reading Path」讓學生坐下來細味圖書。屈校長形容，學校定期舉辦與閱讀有關的活動，如每年一度的「閱讀週」，學生可以打扮成書本角色回校跟同學分享故事，她亦會每日走入班房跟學生講故事，鼓勵學生閱讀同時，亦可拉近與學生之間的關係，「我很享受講故事，是一個近距離的接觸，也是跟學生思想上有交流，問問題時有對答，就可以更了解學生的所思所想。」

在語文方面，英小著重兩文三語發展，英文課上要求全英語教學，即使下課後，英文科老師都會以英語與學生溝通；校內的外籍老師亦會定期入班，提升學生英語能力。中文科方面，小一至小三以普通話教學，小四起則改以廣東話。

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升中成績理想 七成學生升讀英中

另外，學校亦著意學生的思維教學，設計「六色思維」的能力導向課程並引入到各學科之中。「六色思維教導學生從六個不同向度思考，例如白色代表事實、紅色代表感覺、黃色代表好處、黑色代表壞處、藍色代表行動、綠色代表創新，小朋友可以多角度梳理及表達自己的想法。」

屈校長不諱言：「學習要有策略有方法，所以我們學生的成績不是靠谷，當他們按步就班地學習及吸收，由一年級開始逐步累積，到六年級時已能學完所有知識，自然在學術成績上可以有所表現。」英小作為11校網中的熱門津小，畢業生的升中成績亦可見一斑，該校上學年有九成學生獲派首志願中學，超過七成畢業生成功升讀港島區名校，包括英皇書院、庇理羅士女子中學、皇仁書院、聖保羅男女中學、英華女學校、港大同學會書院。

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叩門競爭大 面試分兩輪先後見學生及家長

學生升中成績理想，自然吸引不少家長為子女報讀，屈校長坦言小一只有約50學位，叩門位則視乎每年學生的流動情況而定，競爭甚為激烈，「每年約有至少200人叩門，但我覺得家長毋須太憂慮，若真的有意報讀都應先叩門。」她又指，以「111」報讀的家長及「兩個1」報讀的區外家長將可獲得優先面試的機會。

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叩門玩遊戲、看圖書



至於叩門面試將分為兩部分，首部分會先面見小朋友。老師將安排小朋友分成6人一組玩遊戲及看圖書，亦會邀請小朋友分享自己喜歡的故事內容及其他圍繞日常生活的內容，如喜歡的活動、父母平常的親子活動等，主要希望了解小朋友的表達、理解、認知能力，以及如何與人相處。第二輪則會面見家長，了解家長對培育孩子的想法，以及對學校理念的認知度。屈校長表示，家長與學校的教育理念互相配合很重要，因為家校合作正是幫助小朋友的重要因素，「學生的學術能力只佔評核很少部分，我們認為小朋友有基本禮貌很重要，也會留意他們是否有自信，願意表達及分享。」

英皇書院同學會小學

地址：上環必列者士街58號

電話：2547 7468

電郵：info@kcobaps1.edu.hk