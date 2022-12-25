婚姻｜BB出世後越看老公越討厭？4招改善關係　必要時找外人幫忙

根據研究統計，寶寶出生二年內是離婚高峰期，為甚麼會這樣呢？在媽媽群組或論壇，常常都看到類似的發問或困擾。



沒想到除了在媽媽群組或論壇發問，新手媽媽還會偷偷和 Google 講這個煩惱。

寶寶出世後，兩口子更需要更努力的相處，才能維繫這個溫馨的家啊！（按圖了解）

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產後老公招人厭的3大原因

1. 覺得失去老婆的關注開始出現求關注、唱反調的行為

有點類似生了二寶之後，大寶出現退化行為一樣的道理；當媽媽都把注意力放在寶寶身上，老公反而會覺得好像失寵了，會開始做出一些求關注的行為，媽媽照顧寶寶已經分身乏術，又遇到這個狀況，難免會火大呀！

2. 毫無當爸爸的知覺，還在過偽單身的快樂生活

沒生孩子前，兩人世界還能各自精彩，但孩子出生後，夫妻就是緊緊相連的共同體了，現在都是小家庭，帶孩子全要靠自己，夫妻兩人一定要有共識，孩子出生後生活會有翻天覆地的改變，最好是在生孩子前就溝通、分工好。

3. 覺得育兒都是老婆的事

爸爸沒有經過懷胎十月的過程，爸爸要認知到「我是爸爸了耶！」這個事實通常要經過數個月甚至一年以上，透過照顧小嬰兒、和孩子互動的過程中，這個認知才會越來越茁壯。

所以多讓爸爸和孩子互動、照顧孩子都有助於讓這個認知建立得更快速喔！就算覺得老公做得不夠好，也請多鼓勵、稱讚對方，這樣才會有正向循環，爸爸們才會不排斥育兒工作。

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4招有效改善產後夫妻關係

1. 先照顧好自己是最重要的事

照顧新生兒大大小小的事情都會讓媽媽睡眠不足、身心疲累，加上荷爾蒙也容易讓產後情緒波動大，這時候一定要優先照顧好自己，如果忙不過來就盡量尋求幫助。

千萬不要有「我沒能24小時照顧孩子，我是個壞媽媽」的負罪感，有充分的休息和體力才會有心情愉悅的媽媽。

2. 規劃夫妻專屬時間

媽媽一定會放心不下孩子，但夫妻倆還是一定要有專屬的時間！拜託長輩或可靠的朋友幫忙，托嬰個三小時，夫妻倆一起去吃個晚餐、看場電影喘口氣，有了中場休息才能有足夠的力氣和勇氣繼續長期奮戰呀！

3. 放低標準+給予對方足夠信任

就像那句老話說的：「只要孩子還有在呼吸就好。」媽媽一定是最在意孩子的人，但有時候媽媽的高標準也會讓身邊的人壓力很大。

每個人做事和要求的標準都不一樣，這點也需要常常不厭其煩彼此溝通想法，了解對方的做事邏輯和思考方式，就能大幅降低爭吵喔。

4. 尋求公正第三方的意見

如果真的怎麼溝通都沒有好的進展，可以試試看這個方法，找一個雙方都信任、人品有口碑的朋友，把彼此一些難解的點或爭執說出來聽聽他的意見，搞不好會有出乎意料的收穫喔！

家裏的事常常都是公說公有理，婆說婆有理，沒有標準答案，找一個旁觀者或許就能提供對雙方都有益的解決方案。

甚或是相處情況真的已經很糟了，也不要忘記尋求專業諮商師的幫助。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：生完孩子越看老公越討厭？4招有效改善產後夫妻關係】