夫妻關係｜真誠道歉還是敷衍應對？8個關鍵看另一半是否值得原諒

在傳統的華人文化中，道歉給人的印象就是弱者的表現，但其實不然，一個真誠的道歉絕不只是放低身段說一聲「對不起」就沒事了。您或許會發現，大部分的人真的不懂如何正確地跟人道歉，大則婚姻出軌、小則誤會和解，很多人常敷衍帶過，因此造成更糟的感受和傷害。以下是幾個真誠道歉的祕訣，要發自內心，才能讓人感受到你真心的歉意！

文：黎佳燊 醫學審稿：賴建翰醫師／Hello醫師



1. 負責任並真心承認自己犯的錯

在犯了錯後，首先要做的，就是真心承認自己犯的錯，並明白地指出您帶給對方的傷害和影響，絕不能跳過細節，一定要確認彼此在這件事上已達成共識。當您開始正視你們之間的問題時，也意味著您願意對這段關係負責，如此能間接恢復對方的自尊心和尊嚴。

2. 從臉部表情看出懺悔和誠懇

人是感情豐富的動物，道歉若要觸摸對方的心，懺悔和誠懇的舉動是關鍵，而不安和憂傷的表情，往往能傳達您對這段情感的重視。同時，它也能強化道歉者的信心和尊嚴，因為人在意識到自己的行為是純潔時，自然會萌生出一種安心和滿足感。

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3. 清楚解釋為何做出錯誤行為

除了告訴對方您對自己犯的錯有多後悔外，也要給對方一個正當的理由，進一步解釋為什麼您當時會做出這種行為，試著回想當時所處的狀態，像是喝醉、疲累、分心等因素。一個好的解釋不但能讓對方放心，可以繼續跟您維持友好關係，它也能保護犯錯者的自我價值，不會因這件事而失去了別人的信任。

4. 因為在乎所以主動道歉

道歉不是關乎輸或贏、對或錯，重點在表現出雙方有多重視這段關係，若真的在乎對方和這段感情，自然會是主動道歉的一方。在犯了錯後道歉時，請用簡單直白的話，真誠正式地說出「對不起」這三個字，請求對方原諒，這是人際關係中的必學功課。

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5. 道歉後行為上也要變好才行

如果一個人嘴巴上道歉了，行為上卻沒有任何改變，就可能會重複之前的錯，甚至變本加厲。因為，真心誠意地悔改後，一定會伴隨著實質的改變，別人才能看見您和之前的不同，並會肯定相信您的道歉是真的。

6. 若承諾務必做到才能贏得信任

承諾對方需要很大的紀律和勇氣，因為若做不到答應對方的事，要再次贏得對方信任，就真的是難上加難了；但只要做得對，它就能重新建立起彼此之間的信賴關係，一起創造更多美好的回憶。

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7. 道歉後再手寫紙條效果更好

雖然手寫紙條不見得適用於每個人，但對有些人來說，一張小紙條確實會讓他們備感欣慰，貼心手寫短短的幾行字，再次向對方表達您的歉意，也提醒自己要謹守諾言，會大大加分。

8. 傷口需要時間治癒不會馬上好

最後提醒，即使已釋出了最大誠意道歉，對方仍需要時間做心理的調適，畢竟傷害已經造成了，我們只能讓時間淡化心靈的創傷，期待有一天對方能完全釋懷並放下。經歷傷害後，有的人會忘得很快，有的人卻需要很長的自我療癒時間，但不管如何，您都不能責怪對方，因為饒恕是一個重建關係的過程，一步一步地恢復才正常。

Hello 醫師並不提供醫療建議、診斷或治療。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：對不起不是隨便說說！8點看出真道歉】