同年同月生夫妻結婚79年 7月度百歲生日 上月隔20小時相繼離世

夫妻共諧連理時結下山盟海誓，又有多少能攜手陪伴彼此到最後一刻？美國一對結婚近八十載的百歲夫妻在上月一同慶祝感恩節後，妻子因身體不適送院求醫，丈夫愛妻心切前往探望。夫妻留院數天後，相隔20小時相繼離世，二人的愛情長跑走到終點。



結婚79年 兒孫滿堂家庭幸福

據外媒報道，美國夫妻Hubert Malicote和June Malicote於1941年在俄亥俄州一所教堂相遇，兩年後二人結婚成爲夫妻。二人婚後育有三名孩子，隨後更誕生7名孫兒及11名曾孫，兒孫滿堂，幸福洋溢。Malicote夫婦今年不但一同慶祝結婚79周年，生日只相差十天的二人更在7月一同慶祝一百歲生日。

Malicote過往曾接受訪問分享夫妻相處之道，Hubert稱曾跟妻子June從不爭執，若二人意見不合，會選擇走開幾分鐘冷靜情緒，冷靜過後，二人自然會找到解決辦法。女兒Jo也表示父母多年來恩愛如昔，「每天晚上都會牽著彼此的手，跟彼此說晚安。翌日，他們臉上又會掛上最開心的笑容跟彼此一同迎接新一天。」

過往曾言難以想像沒有妻子的日子 妻子送院後馬上前往探望

Malicote夫婦早前在感恩節（11月24日）跟家人一同慶祝，Malicote夫婦兒子Sam Malicote指父母狀態正常。但當晚派對完結後，June身體出現不適，由女兒Jo Malicote送媽媽到醫院求醫。Hubert過往曾於訪問提到難以想像沒有June的日子，心繋愛妻的Huburt在感恩節過後馬上到醫院探望她，但兒子Sam形容父親「完全崩潰了」，後來Hubert亦被送進醫院，與妻子同房。

留院數天後，Hubert先在11月30日晚上9時15分離世，June則在翌日5時40分與世長辭，夫妻攜手愛情長跑，走到終點。

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