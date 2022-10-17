「世界上最矮夫妻」無懼歧視 携手力證愛不受身高限制

「執子之手，與子偕老」，能和最愛的人一齊共諧連理是一件幸福的事。巴西有一對侏儒夫婦，兩人身高只有177cm，打破健力士記錄，成爲「世界上最矮的夫妻」，雖然他們兩人生活有很多不便，例如上厠所、開窗都有困難，但是他們携手樂觀面對，也力證愛情不受身形、高度限制。



兩人愛情故事

巴西有一對夫婦保羅（Paulo Gabriel da Silva Barros）與卡蒂莎（Katyucia Hoshino）都患有侏儒症，男方身高88厘米，女方則身高89厘米，加起來身高只有177厘米，他們打破了健力士記錄，成爲「世界上最矮的夫妻」。

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他們二人在社交平台認識，保羅見到卡蒂莎一見鍾情，但他們一開始聊天，卡蒂莎卻覺得保羅很令人討厭，説話輕浮，所以不久卡蒂莎就封鎖保羅，保羅一直沒有放棄，仍然對卡蒂莎念念不忘，只好默默等待，當直至18個月后，情況終於有轉機，卡蒂莎決定再給對方一次機會，取消封鎖保羅，保羅見狀就即刻與她聯繫，甚至乘搭飛機穿越300公里去見她一面，展示他的誠意，卡蒂莎也逐漸改變了對保羅的壞印象，兩人就開始相識相戀，他們相戀五年後結婚，保羅說：「雖然我們身高都不高，但對於彼此的愛會與日俱增」。

雖然身高問題經常令他們要備受其他人歧視的目光和評論，他們也曾在街上被人公開嘲笑，但是他們都沒有放在心上，仍然以樂觀的態度去面對，也用他們的愛情故事力證愛情不受身形、高度限制。

侏儒症

根據mayoclinic資料，侏儒症患者是由於遺傳或醫學病症而導致身型矮小，一般而言，平均成人患者身高為122厘米，最常見的病因是由於軟骨發育不全，導致身材不成比例地矮小，這種疾病通常會導致胳膊和腿短縮、中指和無名指之間通常有很大的分隔、頭部偏大、前額突出和鼻樑塌陷等情況，

資料：https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dwarfism/symptoms-causes/syc-20371969