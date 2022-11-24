專訪｜丈夫離婚生意健康三重打擊欲輕生 夫婦寬恕成就更好家庭

在育兒教育路上，很多男性都處於被動角色。大多男士也希望妻子能夠負起重任，照顧家人及家務，男士則在外工作賺錢。即使男士遇到困難和委屈，也不會向家人求助或訴苦，男士容易漸漸地承載著莫大的壓力和不快的情緒。專訪當事人Minnie的丈夫Franky也不例外，他面對婚姻和育兒的層面上，總是遇到兩難局面，以致他承受多心理壓力和苦處，到底他們如何分解這些家庭磨擦？他們又找到甚麼方法維持家庭健康？



大女Zoe出生後便離婚 因為生活上的挫折一度想輕生

離婚後不久，他的生意和健康遇上難題，彷彿投入了許多時間、心機，會一下子失去。那時期經常感到很辛苦，有數次更會想「不如跳下去便算了」。幸運的是，大女Zoe的存在使他打消了念頭。

他憶述過去的童年，父親也在他一歲時去世，成長階段需要獨自一人面對一切。他心怕自己離去令大女同樣經歷這一切，所以便打消了念頭。

父女雖共同生活 但仍感孤獨

受訪時，他們表示甚少溝通、很少相處時間，即使大家像距離很近，但感到孤獨非常。大女Zoe理想的溝通模式是對話有來有回，一方聆聽，另一方回應。但他們溝通卻是單向，即使多分享事情，但對方像沒有聆聽或不想理會的態度，這令她感到無奈。

對於Franky來說，溝通都不是一件易事。因家人對他的教育是軍訓式相處，沒有討論的空間，只能跟著指令。「不可以隨便哭、不能多要求」是常餐，這樣管教使她很獨立，但同時令兩父女關係走得越來越遠。

妻子與繼女因學業問題而出現磨擦 使他成為磨心

妻子Minnie 初時與大女相處模式都屬於單向，例如她說做十個練習，孩子就要跟著做，溫書和做功課的階段成為母女的戰場。大女Zoe更形容繼母像嚴厲的老師，只要溫書或做功課有不對的話，便會產生爭吵情節。

大家發生衝突後，只會關上房門哭或向Franky哭訴。不過當時沒有人懂如何處理這些家庭糾紛，大家心中的負面情緒一直無法釋懷。

大女不開心時，會致電給親生媽媽以尋求安撫。某天晚上，她們一起看電視，大女突然致電媽媽，投訴Minnie 如何對她不好。其後，Franky收到前妻電話，在面對兩母女的衝突，他成為了磨心，跟Minnie一樣束手無策。

兩夫妻決定挽回家庭關係 主動向孩子道歉、誠心相處

被問道為何突然想改變一切，挽回家庭關係？Franky表示發覺好像一直都未能與大女相處，每次想交談時，對方就會發怒拒絕溝通，這感覺像慢慢地失去女兒，故毅然作出這決定。

某天，Franky向大女主動道歉並表示「對不起，爸爸做得不夠好，不懂做爸爸，希望你能原諒我」，Zoe被爸爸真誠的道歉打動了，當下她知道爸爸原來也很在意他們的關係，使他們關係重修舊好。往後大家的溝通方式都是尋求共識，既互相尊重，同時又會聆聽對方的話。

主動道歉這課題不是一件易事，因很多父母也認為自己是對的。不過道歉不是孩子專利，是人人也要有勇氣面對自己的不足，而道歉正正就是彌補撕裂關係的重要角色。而懂得寬恕也是無比重要，大女Zoe就做到了！

兩夫妻報讀心理學課程 望了解自己後再修補破碎的家庭

為了令家庭關係更親密，他們報讀心理學課程，希望透過了解自己再處理家事，希望能從中找到適合大家的相處方法。其後，有天大女主動到爸媽房間傾談，兩父女首次傾談家庭離婚、再婚的感受，此時刻大家終於感到心連心，是真正的同行者而不是陌路人。

透過課堂，大家深明原生家庭對自己的影響，繼而作出一些看法或做法。先了解清楚再反省其行為和想法，是否正影響與周邊人的關係，然後再作出改善方法。



他們二人決定先撇除情緒，好好坐下、平和地溝通。即使問題不是一時三刻能夠解決，但仍會每天慢慢地有商有量討論。就算妻子決定解決方案為A，而丈夫解決方案為B，二人都會共同找出C方案，望新的方案是大家也感舒服，同時能解決雙方的矛盾。

其後，二人認為將時間平均分配給子女也是修補家庭的一個元素。回顧過去，Minnie 認為照顧SEN兒子難免會減少時間陪伴兩位女兒。於是，她決定每周都會相約其中一個子女單獨外出相處、玩樂，望能夠互相了解更多、建立美好時光。

望以過來人經歷幫助更多同路人 宣傳家庭教育課

他們開設家庭教育課「快樂家庭」分享自身經歷，並提倡「平等、尊重、溝通、聆聽、被容許」是家庭最重要五大元素，家長們需放下身段，以平等方式與孩子相處溝通。溝通過程中，最重要是有來有往，容許大家自由表達意見和想法，然後互相尊重及接納，家庭關係才能健康過來。

「幸運的是當時有人為我點燈，現在希望成為別人的燈」Minnie認為凡事也有出路和希望，望以同路人分享經歷和想法，能夠令有需要的人得到解困。