生性兒子｜孩子自發制訂寒假生活時間表 媽媽一睇 發現暗藏伏位
撰文：媽媽寶寶
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明年2023過年時間早，學校寒假也跟着連放20幾天，不少學校、家長紛紛嚴正以待。
以前當學生，最期待的就是放寒暑假了，連假每天睡到自然醒，作業更是能拖就拖，生活是多麼的樸實無華、令人懷念。不過，孩子放長假，父母們可就哀嚎了......
這個兒子真是生性得來又鬼馬！（按圖了解）
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兒子自動自發寫寒假計劃
一位媽媽在Facebook「爆料公社」上載照片，表示看到自己兒子早早將寒假計劃排好，並貼在了牆上，她湊近看，發現：「兒子的寒假計劃好充實！」
這孩子很棒，規劃早上7點就起床，下午還記得留寫作業時間，並且晚上睡前刷牙加使用牙線都不忘備註，更是計劃每日晚間9點就睡覺，連假仍保持良好的生活習慣，甚為自律。
但先等等，怎麼有點怪怪的！
小小年紀當時間管理大師
仔細一看，每天只有下午一小時的作業時間，其餘扣掉三餐時間，基本上都是在玩和看電視阿！難怪當媽媽的事主內心澎湃直言：「好充實！」
這看似豐富的寒假計劃，和網路上另一張廣為流傳的「假日讀書計劃」有異曲同工之妙，簡直令人拍案叫絕！
網民：這才是童年！
不少網民讚許：
．「寒假還能七點起床很猛」
．「至少有作業，很棒了」
．「是自律的好孩子XD」
．「還有記得要作業、跟刷牙用牙線（拍手）」
．「有規劃是好事」
．「這行程…有把作業寫完…我不反對。」
另一派網民：
．「這才是正常的寒假作息啊！阿姨以前小學也是這樣放寒假」
．「很會規劃時間，本人作業都是開學前一天才寫」
．「小時候我媽也逼我寫過，結果睡醒還是看電視，媽媽回家就假裝看書、拖地做家事」
．「欸...都不洗澡的」
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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：兒寒假計畫早早安排好貼牆上「好充實」，網友：還有寫作業要感恩！】