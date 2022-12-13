女童鬧交發脾氣反鎖房內父母報消防強行爆門 進內發現誤會一場

小朋友難免有鬧情緒，與父母起衝突的時候，但如果雙方溝通不良，小小的衝突也能演變成「大件事」。內地有9歲女童與父母爭架後鎖上房門，父母竟致電消防處要求上門爆門，怎料強行打開房門後女童的行為卻令眾人感到無奈。



反鎖房門半小時沒回應 消防強行爆門

內地安徽消防處近日接到求助電話，有家長稱女兒鬧脾氣，並將自己反鎖房內。父母不斷敲門，叫喚了半小時女兒仍沒有回應，兩人非常擔心遂向消防求助。消防員起初以為女孩喝醉酒，趕到現場並詢問其父母後才得知女孩只有9歲。

開門發現女童睡著 純粹虛驚一場

消防員擔心女孩遇上危險，於是在家長的同意下拆破房門。房門打開後，眾人進內查看女童的狀況，原來女孩睡著了，只是虛驚一場。不過消防見如此大動靜也吵不醒女孩，勸家長留意女兒是否生病。

家長錯VS孩子錯

不少內地網民都批評家長控制慾強，不應濫用社會資源：「關門只是想自己靜一靜，強力破門會給孩子帶來一種被進攻的侵犯感」、「對孩子沒什麼愛但要有絕對的控制」、「太窒息了」、「能不能不浪費人家消防人員的時間和精力」。

不過也有內地網民認為女童行為過份，認為應懲罰孩子：「欠打，這要是我孩子，我打的他三天下不了地」、「為什麼把孩子養得這麼玻璃心，這樣的孩子就是欠一頓打」、「這孩就是欠打，還裝睡了」。

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