在職媽媽獨力湊仔怨老公唔幫手稱「喪偶式育兒」網民：你縱出嚟

撰文：螢火蟲
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許多家庭都是由母親作為孩子的主要照顧者，但也有不少家庭都是雙職家庭，如果母親有全職工作便難以將所有精力放在育兒上，父親的育兒責任也變得尤其重要。有女網民分享自己每日的時間表，大呻丈夫只懂賺錢，沒有幫手照顧孩子。不過網民竟然一面倒指責事主？

台灣女網民於討論區「Dcard」發文，分享她的「喪偶式育兒」時間表，她表示孩子年紀尚小時過得最痛苦，孩子的一切問題都由她來處理，而丈夫卻沒有出過一分力。丈夫會找藉口不做家務、不陪孩子：「真的不知道老公除了賺錢還能為家裡做什麼。叫他做家事他說：他笨手笨腳做不好；叫他陪孩子他說：他要加班，他很忙，」令事主深感不滿，更直言「我看我真的是哪天喪偶了也沒感覺」。

6:30｜我：起床洗漱、幫全家準備早餐
老公：還在睡

7:00｜我：叫醒孩子和老公，催賴床的孩子，給他拿衣服，帶他去洗漱
老公：悠閒起床洗漱

7:20｜我：換衣服、整理自己，同時顧孩子有沒有好好吃
老公：已經在吃早餐，邊滑他的手機

7:45｜我：收拾餐桌和廚房（早餐通常都帶到公司吃）
老公：出門上班，順便帶孩子去幼兒園

8:00｜我：出門上班

17:30｜我：下班，去接孩子，有時需要先去超市採買
老公：還在上班

18:30｜我：到家，讓孩子先自己畫畫或看電視，我準備晚餐
老公：還沒回來

19:15｜我：晚餐差不多弄好，邊吃邊哄孩子，讓他不要挑食好好吃飯
老公：差不多回家，邊吃晚餐邊滑手機

19:45｜我：一邊哄孩子吃完飯，一邊整理剩菜、洗碗、收拾餐桌廚房
老公：去洗澡

20:00｜我：帶孩子一起去洗澡，有時需要順便洗廁所
老公：在看電視 / 用電腦 / 滑手機

20:40｜我：陪孩子玩一會兒（他最近會吵要我陪他玩警察跟恐龍遊戲）
老公：在看電視 / 用電腦 / 滑手機

21:00｜我：哄孩子睡，哄不睡就讓他先自己玩或帶他一起做家事，收衣服、摺衣服、洗衣服、收垃圾、丟垃圾、吸地板、收客廳、收玩具……
老公：在看電視 / 用電腦 / 滑手機，偶爾會出來幫我拿垃圾下去丟

22:00｜我：孩子通常已被哄睡，這時我才有自己的時間，可以處理工作、保養、滑滑手機、休息一下（偶爾需要晾衣服）
老公：還在看他的電視 / 用他的電腦 / 滑他的手機

不少網民都同情事主，認為她的丈夫用工作作藉口，拒絕承擔育兒的責任，直斥他是「豬隊友」、「廢物」，很多網民更表示讀完文章後都不敢生育了。不過留言亦一面倒批評事主縱容丈夫，指她獨攬育兒工作，丈夫懶惰慣了就不想做：「你都把事情都做好了，所以老公自然就廢了，人就是懶惰成性，能不做就不做」、「有喪偶式的配偶一定有願意一直做下去的配偶」、「妳自己想當奴隸沒人阻止得了妳」。

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