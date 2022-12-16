冬至團年飯│中醫指吃盆菜時有2款食物不宜同吃 造成腸胃過量負擔

本周四（22日)是冬至，也稱為「冬節」，不少家庭也會跟隨習俗在冬至前夕及當日團聚在一起吃團圓飯，稱之為「做冬」；華人家庭視「冬大過年」，而「盆菜」便成為喜慶節日的大熱菜式。市面上賣到的盆菜，由幾百元到近萬元也有，由面層滿鋪鮑參翅肚、切雞大蝦扣肉，至豬皮、蘿蔔、芋頭、枝竹，各有特色。但盆菜雖美味，如果不注意進食宜忌，便會造成損傷脾胃。

註冊中醫謝嘉雯醫師特別教大家如何吃盆菜吃得美味又健康，同時亦介紹兩款茶飲、湯水及兩個穴位按摩，適合大家在冬至聖誕前後幫助消化，保健身體。



冬至的禮節與過新年相差無幾，也是全年最後一個傳統節慶，不少公司亦提早下班，讓大家可以提早回家跟家人吃團圓飯，近年大熱的冬至食物「盆菜」由南宋時期已在圍村出現，以雜燴菜式為主，流傳至今，每逢大時大節，一有喜慶節目，例如新居入伙、祠堂開光或新年點燈，新界的鄉村均會舉行盆菜宴。

忌用盆菜醬汁撈飯

註冊中醫謝嘉雯醫師特別教大家如何吃盆菜吃得美味又健康，盆菜美味，一家人圍爐歡聚，「不少家長喜歡在用盆菜的湯汁撈飯給孩子吃，但這會增加腸胃負擔，造成腸胃不適。另外，盆菜亦不宜進食過量，損傷脾胃，出現如胃脹痛、便秘甚至嘔吐等消化不良的症狀，攝取過多熱量及脂肪的機會。」

即睇謝嘉雯醫師建議食盆菜時注意宜忌：

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謝醫師指出由於不同食肆的盆菜材料可能有所不同，但製作還是離不開一些原則，「一般盆菜最上層放些醬汁較少，本身已具有鮮味或較名貴的食材，如蝦、鮑魚。濃味的如燜腩肉、雞、鵝掌會放中上層，味道較淡的如豬皮、蔬菜、蘿蔔會放最底層，原意令它們可吸收上層流出的濃郁醬汁，但同時亦吸盡上層肉汁及油份，本來健康的高纖蔬菜，特別注意，如果拌以白飯同食時，就不要撈汁，因為盆菜汁油份高，造成腸胃過量負擔，也成了致肥陷阱。」

謝醫師提醒家長，如果小朋友小朋友一時口饞，進食過量，引起腸胃不適，可以按壓以下穴位，幫助消化。

即睇冬至穴位：

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另外，謝醫師亦可推介中家可以準備一些消滯茶飲，幫助消化。

即睇冬至茶飲：

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如果喜歡喝湯水，家長亦可以煲以下健脾湯水，由冬至聖誕前後飲用以幫助消化。

即睇冬至湯水：