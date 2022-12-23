保溫杯｜只用水沖洗便算？別被超嘔心真相嚇親！即學正確清洗步驟

許多人以為水壺裝的是開水，不需要特別清潔，但為何時間一長，水壺內壁卻摸起來滑滑、甚至黏黏的呢？台灣家醫科醫生陳崇賢指出，長時間潮濕的水壺會長出「生物膜（Biofilm）」，如果沒有確實清洗，恐怕會影響身體健康！



保溫杯別只用水沖一沖！醫生揭超嘔心真相

陳崇賢於Facebook發文表示，沒有規律刷洗的水壺會長出「生物膜」，而所謂的生物膜是由微生物分泌的黏液，聚集在生物或非生物的表面所形成的，舉例如牙菌斑，就是在生物表面的生物膜；非生物的表面，則像是抽濕機水箱內那層滑滑黏黏的東西。

陳崇賢說明，長時間潮濕的表面都可能會長出生物膜，不管使用的是塑膠水壺或不鏽鋼都一樣，「畢竟飲用水不可能完全無菌，更別提每天會接觸瓶口的嘴巴，小朋友甚至會把食物殘渣掉進瓶子裏」。

陳崇賢指出，生物膜往往由眾多微生物構成，「要是哪天有致病菌在裏面，就會影響到身體健康了」，因此水瓶、水杯等一定要記得定期刷洗晾乾，才能避免飲用水遭到細菌污染。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：保溫瓶只用水沖一沖，小心細菌通通喝下肚！醫師教正確清洗2步驟，多數人都不知道】