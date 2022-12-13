浴室｜花灑頭黑垢頑固難清理？浸落「這東西」30分鐘　一刷即乾淨

許多人每天都會使用花灑沖水洗澡，但其實花灑長期放置在溫暖潮濕的浴室，很容易藏污納垢，台灣家事達人陳映如分享1招，就能使大部分污垢輕鬆被分解。



即睇花灑頭清潔前後對比：（按圖了解）

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使用「過碳酸鈉」清潔溜溜

陳映如在Facebook《陳映如-Sona Queen的生活筆記本》表示，大家把家裏的花灑反過來看一下，會發現「實在有夠髒」，裏面藏有髒污、水垢甚至還有霉菌。她分享一好物「過碳酸鈉」，只要在盆中注入溫熱水，倒入過碳酸鈉待其溶解，再把花灑放進去浸泡大約30分鐘，大部分的污垢都能被分解，接着只要拿不用的牙刷刷洗乾淨就大功告成。她還上載出對比圖，可看出花灑明顯變得乾淨。

「過碳酸鈉」哪裏買？

至於過碳酸鈉哪裏可以買？陳映如說，台灣化工行就可以買到，也可以至賣場或是網絡購得，名稱可能是活氧漂白粉、氧系漂白粉，只要成分是過碳酸鈉即可。

（編：香港讀者想知道哪裏可買到過碳酸鈉，可參考這篇文章）

網民推「泡白醋」

就有網民曾在PTT上表示，自己有洗了花灑很多次，有用牙刷、百潔布刷過，但都洗不起來，發問該如何清潔？

有熱心網民推薦：

．「我都用白醋泡在水裏，你可以試試看～」

．「泡白醋然後用針戳一下…」

．「用醋泡或醋＋蘇打粉」

．「用鹽酸…泡一下馬上就清掉了」

．「直接換一個啊，大賣場有賣很多尺寸樣式，也不貴」



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