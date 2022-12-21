冬至起轉運 4個生肖小朋友要注意健康 4個生肖家長財運旺到2023

明天（22日)是冬至，冬至又叫冬節、賀冬節，不少家庭也會跟隨習俗在冬至前夕及當日團聚在一起吃團圓飯，稱之為「做冬」，原來「冬至」也是轉運好時機，當中有4個生肖人士更被指會由「冬至」起開始行財運至2023。另外，亦有4個生肖人士需多注意身體健康。



即睇「冬至」注意8個生肖的健康、事業、財運:

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「冬至」是中國最早制定出的節氣，冬至是一年中日影最長的一天，而冬至不僅是中國農曆中一個重要的節氣，也是中華民族傳統節日文化中的「四時八節」之一。古代民間有「冬至大如年」的說法，可見其重要性。

不少家庭也會跟隨習俗在冬至前夕及當日與家人團聚在一起吃團圓飯，稱之為「做冬」，華人家庭更有「冬大過年」的說法，不少公司會讓員工提早放工與親人「做節」，而「冬至」飯也十分講究，除了大家會穿戴正齊亮麗光鮮出席外，更會吃珍饈百味及湯圓等好意頭菜式，以取其好意頭。

每年冬至，街市也會人頭湧湧，為了會準備珍饈百味及湯圓等好意頭菜餚，與家人家團聚一起吃「做冬」。（資料圖片/盧翊銘攝）

工作運與財運

台灣命理專家小孟老師日前在社交平台發文，指出冬至4大生肖，不論是工作運還是偏財運都會在冬至後提升，甚至一路旺到年後。

第一位：屬羊

屬羊的拚勁與衝勁很好，可說是排第一的，在冬至裡你的商務業務方面，還有工作上的表現，可說是相當出色，有福星出手幫忙，可能是身邊朋友，也有可能是上司，但不管如何，都有機會讓工作進展順利不少。

第二位：屬馬

屬馬的個性堅忍不拔，再困難也撐得下去，儲存已久的能量開始爆發，財運改頭換面，心情也開始放鬆愉悅。加上始終持續的努力，也因此冬至來臨時你的財運，依舊在水準之上，為自己的荷包累積了豐厚的財富。

第三位：屬雞

屬雞去年一整年，心情處在鬱悶的情況下，財運被壓得幾乎不能動彈，好在風水輪流轉，運勢開始反轉了，開始慢慢上揚，冬至起業績工作量開始增多，本業之外的偏財運勢也格外活絡，順勢的把財運也拉升了。

第四位：屬龍

屬龍的人在冬至裡，慢慢擺脫不順遂，也會受到貴人的相助，加上本身的工作運極旺，有機會讓你的財運，開創一個紅盤，再加上偏財運頗旺，正偏財皆有盈利。

4個生肖要注意健康

台灣命理專家楊登嵙分享有4個生肖人士，在「冬至」至新年期間必須嚴格注意身體狀況，「冬至這半個月，必須注意健康的生肖包括鼠、龍、馬、猴，除了飲食衛生，也要戒吃生冷油炸食物，避免病從口入。另外，心血管方面的疾病，平時就要多做檢查；更不宜參加刺激性或危險性運動，容易受傷。」

*風水命理並非精密科學，以上內容只供參考。