冬至│中醫建議兒童不宜吃1類食物免寒上加寒 推介2款湯水全家飲用

踏入冬至，預示著三九天的開始，古人視為一年中最為寒冷的時期，這時陰寒已增長至盡頭，反而會開始消退，陽氣則逐漸復來，註冊中醫師鄺嘉歡建議大家在此階段若能順應大自然，配合適當的養生方法，則能保護初起的陽氣，從而增強抵抗力，令往後一年陽氣滿滿。



所謂「春生夏長，秋收冬藏」，中醫認為，冬天主封藏，對應腎臟，應使體內陽氣潛藏而得到保養。康河中醫診所註冊中醫師鄺嘉歡說:「所以心情上要避免煩擾，宜靜心養神，作息上早睡晚起，適當延長休息時間。起居宜注意保暖，白天多曬太陽，睡前可溫水泡腳。以上皆有利於陽氣潛藏，養精蓄銳。」

肺脾虛弱人士可進行天灸

另外，三九天是陰盛陽衰的時期，若是體質屬肺脾虛弱或腎陽不足的人士，如有鼻敏感、哮喘、手腳冰冷等人士，鄺醫師建議可選擇透過天灸治療改善虛寒的情況，以達到溫肺健脾、補腎壯陽的功效。

康河中醫診所註冊中醫師建議可選擇透過天灸治療改善虛寒的情況，以達到溫肺健脾、補腎壯陽的功效。（圖片來源:視覺中國）

冬至宜吃食材

而飲食方面，鄺醫師建議宜適當增加熱量，多吃一些溫性食材，或是養陰壯陽的膳食，「例如人參、羊肉、腰果、核桃等。」

康河中醫診所註冊中醫師鄺嘉歡羊肉性溫，可以溫中益氣，補腎壯陽，適合體質虛寒人士食用。（資料圖片）

康河中醫診所註冊中醫師鄺嘉歡總為人參、腰果、核桃則相對溫和，有補腎益氣的作用，即使容易上火的人士也可酌量食用。

冬至不宜吃食材

鄺醫師指由於冬至是陰氣旺盛的日子，為免寒上加寒，損傷初陽，故應少吃寒性食物，「如螃蟹、苦瓜、冷飲，刺身等食物，否則過食寒涼生冷的食物容易損傷陽氣，造成手腳冰冷，腸胃易不適。」

另外，鄺醫師認為冬季也是食補的好時機，「小朋友可配合湯水改善體質，但宜選擇一些溫而不躁的食材飲用。」

鄺醫師特別介紹以下2款「冬至」適用湯水供大家參考:



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栗子山藥烏雞湯

栗子有健脾益胃，補腎之功，適用於脾胃虛弱所致的反胃、泄瀉、腎虛腰膝無力。山藥益氣養陰，補脾肺腎。枸杞子補肝腎，益精血。黨參健脾益氣，烏雞滋陰補血。故此款湯水適合脾胃虛弱，容易消化不良、易病的小朋友飲用。

材料：山藥30克、枸杞20克、栗子20粒、烏雞1隻、黨參 15g、生薑 3片

做法：

1.將所有材料洗淨備用。

2.生薑切片，備用。

3.將栗子去殼去衣、雞去皮切件後汆水。

4.大火煲滾水後放入所有材料。滾五分鐘後改中慢火再煲1.5小時。

5.加入適量的鹽調味。

蟲草花腰果核桃羊肚菌湯

蟲草花有益肺補腎功效，適合虛弱易病的小朋友飲用。羊肚菌補腎壯陽、促進消化、化痰理氣等，同時具有預防感冒，增強人體免疫力等功效。核桃、腰果補腎益腦。枸杞子補肝腎，益精血。此款湯水適合抵抗力不足、發育不良或遲緩，經常易手腳冰冷的小朋友飲用。

材料：蟲草花 20g、腰果 30g、羊肚菌 20g、枸杞子 20g、核桃 20g、紅棗 5粒

做法：

1. 將所有材料洗淨備用。

2.瘦肉汆水，備用

3.將核桃去殼去衣、腰果去衣，紅棗去核。

4.大火煲滾水後放入所有材料。滾五分鐘後改中慢火再煲1.5小時。

5.加入適量的鹽調味。

以上資料僅供參考，如有疑問請向註冊中醫師查詢。