兒童冬日保暖過度穿衣或影響健康 醫生教摸2位置判斷夠暖與否

天氣漸趨寒冷，下星期每日的日夜溫差竟達5°C！家長應為小朋友做足保暖準備，不過原來小朋友穿過多衣服或會引致一個問題，如果要判斷孩子是否夠暖，可以摸2個位置判斷，勿過度穿衣。以下附兒童冬日保暖貼士，家長可以參考。



下周每日的日夜溫差竟達近5°C。（天文台網頁）

嬰幼兒手腳冰冷不代表穿不夠

很多家長會摸摸小朋友的手來判斷是否夠暖。不過兒科醫生陳欣永卻表示，1歲以下的嬰幼兒，體溫調節中樞功能尚未發展成熟，對環境氣溫的適應能力較差，加上血液循環較慢，因此手腳摸上來會較為冰冷，並不代表穿得不夠暖。

而且，穿衣多少也很視乎小朋友的體質，是否怕冷或者怕熱。很多父母或祖父母都會以自己的感覺為小朋友穿衣，自己覺得冷便為寶寶不斷加衣。但其實幼兒吃奶所產生的熱量都很大，他們散熱又比較慢，如果穿衣過多，很容易令身體過熱：「有些小朋友穿一件薄衫，食完支奶已出成身汗。」陳醫生建議家長應因孩子的體質而決定是否添衣。

冬天保暖不是穿得越多越好，過度穿衣或致皮膚敏感。（photoAC）

摸2個位置判斷是否夠暖

如果想了解小朋友是否穿得夠暖，可以摸他們的頸背或是鎖骨的位置判斷，如果這2個位置都和暖，即代表他們已穿了足夠保暖衣物。

陳醫生亦建議家長選擇棉質衣物，因為小朋友的肌膚嬌嫩，而棉質衣物較為乾爽透氣，又不易對皮膚造成刺激。如果小朋友較為好動，後背或腳底出汗，父母應為他們擦乾汗水，並換上乾爽的衣服，以免吹風時著涼生病。

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流汗焗住可致皮膚敏感

陳醫生表示小朋友穿太多外衣會刺激皮膚，夜上睡覺時也不該過份保暖。如果小朋友出汗後醃住再加上磨擦，底衫邊位及頸位容易有皮膚敏感問題。

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